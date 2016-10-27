Украина ведет не АТО, а кампанию по отражению агрессии РФ – Порошенко

После двух лет войны в Донбассе президент Украины решил назвать вещи своими именами.

Петр Порошенко заявил, что Украина ведет не АТО, а войну с Россией

На востоке Украины в данный момент ведется не антитеррористическая операция, а кампания по отражению российской агрессии, заявил президент Украины Петр Порошенко 27 октября.

"Я хотел бы четко подчеркнуть: у нас нет никакого АТО, у нас агрессия Российской Федерации против нашего независимого и суверенного государства", – цитирует "Укринформ" заявление президента Украины в ходе выступления по по случаю 440-летия со дня основания Острожской академии в Ривненской области.

Порошенко подчеркнул, что его ключевым заданием на посту президента является то, чтобы факт данной агрессии признал мир.

"Это не просто удовлетворяет наше право на правду, но имеет соответствующие юридические последствия", – заявил он.

По словам президента, главная цель Кремля заключалась в том, чтобы представить ситуацию на Востоке Украины так, словно это внутренний конфликт внутри страны, где Россия выступает посредником.

Порошенко подчеркнул, что украинская сторона не позволила этого, и в ходе его последнего визита в Норвегию в общем заявлении украинского президента и норвежского премьера впервые была открыто названа агрессия РФ против Украины.

Президент также указал, что в результате работы украинской делегации в ПАСЕ была принята резолюция, где делается четкий акцент на агрессии РФ против Украины.

14 октября, в День защитника Украины, Петр Порошенко озвучил человеческие потери ВСУ в 2014-2016 году за время АТО в Донбассе. За время проведения АТО погибли 2533 украинских военнослужащих.

Боевые действия на востоке Украины продолжаются с апреля 2014 года. За это время, по данным ООН, там погибли более 9,5 тысяч человек.