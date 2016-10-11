Украина требует отставки симпатизирующего Кремлю президента ПАСЕ

Юридически запустить процедуру смены президента будет возможно только в январе 2017 года

Украина требует отставки пророссийского президента ПАСЕ

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы готовится досрочно поставить под сомнение полномочия президента ассамблеи Педро Аграмунта, заявила первый вице-спикер, член делегации Верховной рады в ПАСЕ Ирина Геращенко, сообщает " Европейская правда ".

"Сейчас мы вместе изучаем регламент, чтобы официально поднять этот вопрос в ассамблее. Аграмунт не беспокоится о своей репутации, а беспокоится о своей должности. Поэтому будем бить по самому больному месту для него – по его должности", - сказала Геращенко.

Как подчеркнула вице-спикер, заявления Аграмунта последнее время, как правило, полностью отвечают российской позиции. Кроме того, он инициирует снятие с РФ политических санкций, наложенных ассамблеей.

"Нас беспокоит, что политик, делегированный на эту должность Европейской народной партией, в своих действиях отходит от позиции ЕНП и от принципов ПАСЕ. Мы не можем игнорировать и уже ведем консультации с коллегами по группе", - сказала она, добавив, что разговоры об этом уже были только в политгрупе ЕНП в ПАСЕ, но также с руководством Европейской народной партии.

"И там действительно обеспокоены позицией Аграмунта", - добавила первый вице-спикер.

Юридически запустить процедуру смены президента будет возможно только в январе, во время открытия очередной сессии, когда будут подтверждаться полномочия руководства ассамблеи. По существующей традиции, ПАСЕ избирает нового президента каждые два года, 2016 год – первый для Аграмунта. Однако в случае, если украинская делегация получит значительную поддержку коллег из других стран, его полномочия могут не продлить на 2017 год.

Ранее глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщал, что ПАСЕ намерена принять ультиматум РФ об изменениях правил работы этой организации, а также что уже на этой неделе ряд влиятельных лиц в ПАСЕ готовы инициировать изменение ее правил таким образом, чтобы сделать возможным возвращение в состав ассамблеи делегации РФ. По словам Арьева, в сентябре несколько лидеров ассамблеи посетили Москву, и получили от россиян ультиматум о своем возвращении. Как подчеркнул депутат, впервые правила ПАСЕ предлагают изменить в интересах одной страны-члена, а не в интересах всей организации.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Украина может прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если эта организация признает полномочия российской делегации, не обращая внимание на нелегитимность выборов в Госдуму на территории оккупированного Россией Крыма.

Напомним, делегация России до сих пор находится под санкциями ПАСЕ, которые были наложены на нее в апреле 2014 года из-за аннексии Крыма. Согласно соответствующей резолюции, российские депутаты были лишены права голоса в ПАСЕ, а также права быть представленными в ее руководящих органах.