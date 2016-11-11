Украина требует от МИД России предоставить информацию относительно арестованных в Севастополе украинских "диверсантов"

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Задержание ФСБ РФ украинских граждан является элементом продолжающейся российской агрессии против Украины, заявили в МИД Украины.

Задержания российской спецслужбой украинских граждан — элемент продолжающейся российской агрессии против Украины - МИД

Министерство иностранных дел Украины направило ноту российскому МИД с требованием предоставить информацию относительно арестованных в Севастополе украинских "диверсантов".

Об этом ZN.UA заявила спикер МИД Марьяна Беца.

"Сразу, как только МИД получил информацию о задержании в Севастополе украинских граждан российской оккупационной властью, нами была подготовлена и отправлена российской стороне нота в адрес МИД России с требованием предоставить всю информацию относительно указанного дела", — заявила она.

Как подчеркнула Беца, задержание российской спецслужбой украинских граждан — элемент продолжающейся российской агрессии против Украины. "Мы исходим из того, что Россия действительно использует как заложников наших граждан, особенно тех, которые не согласны с оккупацией Крыма", — заявила официальный представитель МИД.

"Все эти репрессивные действия осуществляются для внешней аудитории с попыткой дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, а также для внутренней российской аудитории, чтобы убедить в том, что украинцы якобы являются опасными. Со своей стороны МИД будет однозначно требовать информацию у российского МИД и соответствующих органах России, поскольку Крым является неотъемлемой территорией Украины", — отметила Беца.

По мнению президента Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара, задержание в Севастополе украинских "диверсантов" является продолжением сценария Кремля, и произошло в "удачное" для Москвы время, когда внимание мирового сообщества приковано к решению других международных вопросов.

По мнению эксперта, РФ взялась снова за репрессии именно сейчас, поскольку хочет дальше тестировать реакции и настроения. "Тем более, что сейчас мировому сообществу, которое ранее занималось правами человека, не до того — там Brexit, а там — Трамп", — подчеркнул он.

Как отмечает Гончар, ранее в Крыму "врагов определяли" из числа крымских татар, затем был инцидент с "диверсантом" — Евгением Пановым, но он сам не из Крыма". "А здесь надо было начать следующий этап, фазу этой многоходовой кампании — расширить социальную базу диверсантов. И, очевидно, надо ожидать и следующих подобных шагов, возможно, и не только в Севастополе, но и в Крыму в целом, где присутствует стукачество. Можно, например, вспомнить кому-то, что он когда ходил в вышиванке. Сейчас эта фаза кампании может дойти до абсурда", — говорит президент Центра глобалистики "Стратегия XXI".

По словам Гончара, Россия хочет увидеть, "проглотит" ли этот инцидент международное сообщество. "Думаю, что сейчас будут находить диверсантов и в самой России. Потому что этот сценарий предполагает, что врагов народа должно быть все больше и больше. Поэтому я думаю, что это все только начало", — прогнозирует эксперт.

Накануне стало известно о том, что в Севастополе ФСБ РФ задержала украинских "диверсантов" — Алексея Бессарабова, Владимира Дудко и Дмитрия Штыбликова. Главное управление разведки Минобороны Украины также опровергло заявление российской спецслужбы, назвав его "очередным фейком". Впоследствии стало известно, что в Севастополе суд разрешил арестовать трех задержанных в Крыму граждан Украины сроком на два месяца.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Ирина Геращенко обвинила РФ в захвате новых заложников с целью шантажа Украины.

Стоит отметить, что Бессарабов и Штыбликов — украинские эксперты центра "Номос" (Центр содействия изучению геополитических проблем и евроатлантического сотрудничества Черноморского региона "Номос"), деятельность которого в Крыму была совершена в 2014 году. Они также неоднократно выступали экспертами и в еженедельнике "Зеркало недели. Украина" ("", "").