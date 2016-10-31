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Украина шокирована декларациями чиновников – Reuters 20

31 октября в 17:30

Теперь вопрос, как долго антикоррупционные агентства будут проверять декларации.

Е-декларация
Не известно, как долго декларации чиновников будут проверять.
obozrevatel.com
Антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников задекларировать свое богатство онлайн, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.

Одни задекларировали миллионы долларов наличными. Другие – личный автопарк дорогих автомобилей, коллекцию швейцарских часов и бриллиантов, а также большие участки земли. Эти откровения могут еще больше подорвать доверие к власти у украинцев, средняя зарплата которых составляет 200 долларов в месяц.

Об этом сегодня пишет Reuters, напоминая, что премьер-министр Владимир Гройсман, который сравнил подачу деклараций с прыжком с самолета, задекларировал 1,2 миллиона долларов и 460 тысяч евро наличными, а также коллекцию дорогих часов.

Но украинский премьер, как оказалось, не единственный среди чиновников, кто отдает предпочтение хранению своих денег наличными, за пределами банковской системы Украины. Информационное агентство Reuters подсчитала, что, согласно декларациям, 24 члена украинского правительства вместе владеют 7 миллионами долларов только наличными. А декларации двух братьев из фракции Петра Порошенко – Богдана и Ярослава Дубневичей - свидетельствует, что у них вместе есть 26 миллионов долларов, и это тоже лишь то, что они не держат на банковских счетах.

"Когда министр экономики говорит, что около 60% экономики в тени, то это можно объяснить количеством наличности, зарегистрированной государственными служащими, чиновниками и депутатами", - сказал исполнительный директор George Soros's International Renaissance Foundation Тарас Качка.

"Это отражение состояния нашего общества", - добавил он.

Министр юстиции Павел Петренко, который задекларировал миллион долларов на счетах в банках и 500 тысяч долларов наличными, объяснил такое явление недоверием к украинским банкам.

"Конечно, для стран ЕС хранение наличности выглядит нецивилизовано. Но это связано с тем фактом, что банковская система, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии. Это проблема для многих украинцев, которые потеряли свои сбережения в банках", - сказал он.

Подача электронных деклараций должна была показать добрую волю чиновников к размещению своих финансов под надзор общества, их готовность нести ответственность и двигаться подальше от бюрократических практик, которые позволяли спрятать богатство, полученное через кумовство и взяточничество. Но общественность была шокирована экстравагантным стилем жизни, который обнаружили многочисленные декларации.

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"Мы не ожидали, что это будет настолько распространенным феноменом среди государственных чиновников. Мне тяжело представить европейского политика, который вкладывает деньги в коллекции вин стоимостью более 10 тысяч долларов", - цитирует издание председателя неправительственного центра антикоррупционной действия Виталия Шабунина.

Многие чиновники тянули до последнего момента с публикацией своих деклараций.

"Я лично плохо себя чуствую, так как, как чуствует себя кто-то, кого побили и поэтому ему плохо. У меня не было иллюзий относительно нашей политической элиты и чиновников. Но все равно, это выходит за все пределы", - написал украинский волонтер Роман Доник на странице в Facebook.

Большинство украинцев пострадали от экономического кризиса, который начался после Майдана и вторжения России в Крым и Донбасс. Курс национальной валюты обвалился до 25 гривен за доллар, хотя в 2013-м держался на уровне 8 гривен. А цены на энергоносители подскочили из-за программы экономических реформ МВФ.

Свежие откровения чиновников могут усилить общественное недовольство прогрессом реформ. В сентябре опросы показали, что только 12,6% избирателей проголосовали бы за фракцию Порошенко, в это же время поддержка популистов растет.

Антикоррупционные ведомства говорят, что теперь будут проверять декларации. Но несмотря на то, что было подано около 100 тысяч документов, неизвестно, как надолго затянется этот процесс.

Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги чиновник декларация Украина
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20 комментариев
  • Станислав Гришкун Сегодня, 18:37 назовите слугу народа живущего и бесквартирного военного пенсионера на 1930 грн Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Игорь Попович Сегодня, 18:36 Они с огнетушителями ходят в церковь, где грехи им отпускают. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Olexandr Yas Сегодня, 18:33 И у министра юстиции еще хватает совести выполнять антиконституционный закон "Об очищении власти" или говорить, что Е.Соболев борется с корупцией ? Подлецы, еще что-то объясняют прессе о недоверии к банкам .... Немедленно люстрировать и раскулачить всех, кто показал миллионы наличных, а если это в долларах или евро, то только исключительная мера за воровство.... По принципу народной целесообразности... чтобы не сворачивали на политическую целесообразность Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Влад Днепровский Сегодня, 18:33 И все это "заработано непосильным трудом"!!! Им лет по 200 положено! И думаете кого то посадят??? Черта с два ! Гарант Конституции им гарантирует.... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Сергей Ростов Сегодня, 18:29 Печально.... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Grigoriy Shevchenko Сегодня, 18:27 Всiм стало зрозумiло, що йдуть у владу тiльки красти ! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alexandr Shevchenko Сегодня, 18:27 У тех кто наживался эти 25 лет на страданиях народа земля должна гореть под ногами... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • valerij0610 Сегодня, 18:19 Конечно шокированы. У нас в больницах, уже много лет, из за отсутствия лекарств, люди не имеющие денег на лечение, а таких наверное от 70% до 80% умирали и умирают, а эти упыри у власти гребут и не могут нажраться. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Lora Liliya Сегодня, 18:16 госаппарат, депутаты и чиновники, вы не заработали этих денег вы их украли у меня, у таких обыкновенных граждан как я, как те, кто сегодня в АТО защищает Украину, у пенсионеров. На этих деньгах украденных у граждан Украины кровь, слёзы, нищета, разбитые жизни, не сбывшиеся надежды. И я у вас свои деньги не попрошу назад, БЕРИТЕ ВСЕ МОЁ ДОБРО И ГОРЕ ЗЛО СЧАСТЬЯ В ПРИДАЧУ. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Валентина Виноградова Сегодня, 18:15 СТАЄ ЧІТКО ЗРОЗУМІЛО З КИМ І ЯК ПОТРІБНО БРОТИСЯ Ответить Цитировать Пожаловаться
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