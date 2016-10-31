Теперь вопрос, как долго антикоррупционные агентства будут проверять декларации.

Не известно, как долго декларации чиновников будут проверять. obozrevatel.com

Антикоррупционная реформа в Украине, которая обязала чиновников, показала огромную разницу между богатством политиков и тех, кого они представляют.

Одни задекларировали миллионы долларов наличными. Другие – личный автопарк дорогих автомобилей, коллекцию швейцарских часов и бриллиантов, а также большие участки земли. Эти откровения могут еще больше подорвать доверие к власти у украинцев, средняя зарплата которых составляет 200 долларов в месяц.

Об этом сегодня пишет Reuters, напоминая, что премьер-министр Владимир Гройсман, который сравнил подачу деклараций с прыжком с самолета, задекларировал 1,2 миллиона долларов и 460 тысяч евро наличными, а также коллекцию дорогих часов.

Но украинский премьер, как оказалось, не единственный среди чиновников, кто отдает предпочтение хранению своих денег наличными, за пределами банковской системы Украины. Информационное агентство Reuters подсчитала, что, согласно декларациям, 24 члена украинского правительства вместе владеют 7 миллионами долларов только наличными. А декларации двух братьев из фракции Петра Порошенко – Богдана и Ярослава Дубневичей - свидетельствует, что у них вместе есть 26 миллионов долларов, и это тоже лишь то, что они не держат на банковских счетах.

"Когда министр экономики говорит, что около 60% экономики в тени, то это можно объяснить количеством наличности, зарегистрированной государственными служащими, чиновниками и депутатами", - сказал исполнительный директор George Soros's International Renaissance Foundation Тарас Качка.

"Это отражение состояния нашего общества", - добавил он.

Министр юстиции Павел Петренко, который задекларировал миллион долларов на счетах в банках и 500 тысяч долларов наличными, объяснил такое явление недоверием к украинским банкам.

"Конечно, для стран ЕС хранение наличности выглядит нецивилизовано. Но это связано с тем фактом, что банковская система, мягко говоря, в не очень хорошем состоянии. Это проблема для многих украинцев, которые потеряли свои сбережения в банках", - сказал он.

Подача электронных деклараций должна была показать добрую волю чиновников к размещению своих финансов под надзор общества, их готовность нести ответственность и двигаться подальше от бюрократических практик, которые позволяли спрятать богатство, полученное через кумовство и взяточничество. Но общественность была шокирована экстравагантным стилем жизни, который обнаружили многочисленные декларации.

"Мы не ожидали, что это будет настолько распространенным феноменом среди государственных чиновников. Мне тяжело представить европейского политика, который вкладывает деньги в коллекции вин стоимостью более 10 тысяч долларов", - цитирует издание председателя неправительственного центра антикоррупционной действия Виталия Шабунина.

Многие чиновники тянули до последнего момента с публикацией своих деклараций.

"Я лично плохо себя чуствую, так как, как чуствует себя кто-то, кого побили и поэтому ему плохо. У меня не было иллюзий относительно нашей политической элиты и чиновников. Но все равно, это выходит за все пределы", - написал украинский волонтер Роман Доник на странице в Facebook.

Большинство украинцев пострадали от экономического кризиса, который начался после Майдана и вторжения России в Крым и Донбасс. Курс национальной валюты обвалился до 25 гривен за доллар, хотя в 2013-м держался на уровне 8 гривен. А цены на энергоносители подскочили из-за программы экономических реформ МВФ.

Свежие откровения чиновников могут усилить общественное недовольство прогрессом реформ. В сентябре опросы показали, что только 12,6% избирателей проголосовали бы за фракцию Порошенко, в это же время поддержка популистов растет.

Антикоррупционные ведомства говорят, что теперь будут проверять декларации. Но несмотря на то, что было подано около 100 тысяч документов, неизвестно, как надолго затянется этот процесс.

Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.