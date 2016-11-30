Украина разорвала с Россией соглашение о сотрудничестве в области телерадиовещания

Правительство прекратило действие соглашения о медийном сотрудничестве со страной-агрессором спустя почти три года после аннексии Крыма и вторжения в Донбасс.

Кабмин аннулировал соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере медиа

Кабинет министров Украины прекратил действие соглашения о сотрудничестве Украины и России в области, а также соглашения о сотрудничестве в сфере информации.

Как сообщает "ЛІГА.net", решение об аннулировании соглашения было принято на заседании Кабмина в среду, 30 ноября.

"Прошу принять проект постановления о прекращении действия соглашения между правительствами Украины и РФ о сотрудничестве в сфере телевидения и радиовещания, и соглашения о сотрудничестве в сфере информации", – заявил на заседании министр информационной политики Юрий Стець.

Напомним, 25 ноября Президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О телевидении и радиовещании", принятые Верховной Радой 1 ноября.

Документ нацелен на защиту информационного пространства государства, своевременного реагирования на выявленные угрозы и их прекращения.

В 2015 году в Украине был принят закон, который запрещает "распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора" независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года. При этом также были запрещены фильмы и сериалы, которые не содержат такой пропаганды, но произведенные начиная с 1 января 2014 года.