Украина расширит санкции на участников в "выборах" в Крыму – Порошенко

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Также под ограничения попадут российские предприятия ВПК, поддерживающие боевиков банки, а также перевозчики, работающие в Крыму.

Петр Порошенко поручил СНБО доработать санкционный список Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил о продолжении применения ограничений и расширения санкционного списка к российским компаниям и физическим лицам, причастных тем или иным образом к нарушению территориальной целостности и суверенитета Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Ограничительные меры, в частности, будут применяться к предприятиям российского военно-промышленного комплекса, финансовым учреждениям, обеспечивающим поддержку террористических организаций, т.н. "ЛНР/ДНР", к компаниям морских и авиационных перевозок, работающим с оккупированной частью Украины в Крыму. Идет речь и о компаниях-операторах, суда и самолеты которых нагло нарушают украинское законодательство, посещая порты, невзирая на суровый запрет, выданный Украиной", – сказал Порошенко на сегодняшнем заседании СНБО.

По словам президента, этот вопрос уже проработан в Кабинете министров, Национальном банке, Службе безопасности Украины и других структурах.

Президент предложил также дополнить санкционный список лицами, которые будут участвовать в выборах в Госдуму РФ на территории оккупированного Крыма.

"Мы должны договориться, что те лица, которые будут провозглашены так называемыми победителями на незаконных выборах в Госдуму в Крыму, которые будут проходить 18 сентября, также должны занять достойное место в санкционном списке", – отметил Порошенко и напомнил, что "это почетный билет в клуб санкций".

Президент поручил секретарю СНБО Александру Турчинову доработать санкционный список и включить в него как тех, кто будет избран, так и членов избирательных комиссий, участников избирательного процесса.

Ранее СНБО принял решение о введении санкций к представителям правоохранительных и судебных органов РФ, ответственных за незаконное преследование украинских граждан Олега Сенцова, Александра Кольченка и других.

Также президент Петр Порошенко призвал руководство Европейского Союза сохранять санкции против Российской Федерации до восстановления территориальной целостности Украины.