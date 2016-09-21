Украина призвала ООН не признавать легитимность российских выборов в Крыму

Признание выборов станет поощрением для агрессора.

Порошенко рассказал о последствиях организованных Кремлем в оккупированном Крыму "выборов" Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество и Организацию Объединенных Наций не признавать легитимность выборов в Государственную Думу Российской Федерации, которые проводились, в том числе, на территориии Севастополя.

"Мы призываем вас не признавать легитимность российских выборов, которые состоялись в оккупированном Крыму", – заявил глава государства во время выступления на 71-й Генеральной Ассамблее ООН в среду, 21 сентября.

Президент подчеркнул, что признание организованных Кремлем на украинской территории выборов станет поощрением для агрессора и может спровоцировать его на дальнейшие агрессивные действия.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла заявление о непризнании Украиной легитимности выборов в Государственную думу РФ седьмого созыва, их результатов, а следовательно, полномочий и актов и решений Госдумы. Постановление №5135 поддержали 264 народных депутата.

Напомним, что страны Запада не признают выборы в Госдуму РФ, проведенные 18 сентября на территории оккупированного Крыма. При этом официальных заявлений о непризнании всего состава Госдумы РФ пока не было.