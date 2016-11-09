Украина представила в ООН резолюцию по правам человека в оккупированном Крыму

Представители РФ в ООН будут голосовать против.

Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию по правам человека в Крыму tsn.ua

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко представил на рассмотрение Третьего комитета 71-й сессии Генассамблеи организации"Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе", который был тут же раскритикован представителем РФ.

Как сообщает Центр новостей ООН, Ельченко сообщил, что соавторами проекта резолюции выступили 38 делегаций.

"Я имею честь представить проект резолюции "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе". Этот проект резолюции базируется на Всеобщей декларации прав человека, международных договорах по правам человека и других соответствующих международных документах и декларациях", - заявил дипломат, представляя документ.

В декларации предлагается осудить практику ущемлений прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей оккупированного полуострова, в частности – крымских татар и украинцев, а также лиц, принадлежащих к прочим этническим и религиозным группам со стороны российской власти.



Озвучивается просьба к генсеку ООН вести поиск средств, позволяющих обеспечить безопасный доступ в Крым "региональным и международным механизмам по наблюдению за положением в области прав человека".

В преамбуле проекта осуждается оккупация Россией Крымского полуострова, и подтверждается непризнание его аннексии.

Отмечается, что представитель РФ Евгений Загайнов назвал проект резолюции односторонним, необъективным и предвзятым.

В свою очередь, украинская делегация сообщила, что проект резолюции будет вынесен на голосование Генассамблеи ООН 15 ноября.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает, что в ходе Генеральной ассамблеи ООН будет принята резолюция по нарушению прав человека на захваченном Россией Крымском полуострове.

В ходе выступления на Ялтинской стратегии в Киеве 16 сентября, Порошенко также заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе аннексии Крыма только для того, чтобы добиться разрешения ситуации в Донбассе.