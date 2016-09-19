Украина предотвратила еще одну волну беженцев в Европу – Порошенко

Российская вооруженная агрессия вынудила около 1,8 млн украинцев искать новые дома.
"Наша самоотверженная работа позволила, в частности, предупредить возникновение еще одной существенной волны беженцев в Европу", – цитирует Порошенко его пресс-служба.
По словам президента, внешняя агрессия и спонсируемый государством терроризм – враги человечества во многих уголках мира.
"К сожалению, моя страна также пострадала от этой проблемы, – отметил украинский президент. – Российская вооруженная агрессия вынудила около 1,8 млн украинцев искать новые дома в пределах страны. Таким образом Украина заняла место в первой десятке стран, имеющих внутренних переселенцев".
Порошенко заверил, что Украина создала соответствующие условия по обеспечению социальных потребностей внутренне перемещенных лиц, в частности в вопросах, касающихся образования, здравоохранения и занятости.
Накануне Петр Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генассамблеи ООН. Визит президента в США продлится до 21 сентября. Порошенко планирует встретиться с лидерами Турции, Японии, Новой Зеландии, Катара и другими, сообщает пресс-служба главы государства.
Особое внимание президент уделит вопросам углубления стратегического партнерства со США. Запланированы встречи с руководством Соединенных Штатов, представителями деловых и политических кругов.ZN.UA