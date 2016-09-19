Украина предотвратила еще одну волну беженцев в Европу – Порошенко

Российская вооруженная агрессия вынудила около 1,8 млн украинцев искать новые дома.

Петр Порошенко будет находиться в США до 21 сентября Сайт президента Украины

Самоотверженная работа органов украинской власти позволила предотвратить возникновение еще одной волны беженцев в Европу, заявил президент Украины Петр Порошенко на саммите по вопросам беженцев и мигрантов в рамках 71-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Наша самоотверженная работа позволила, в частности, предупредить возникновение еще одной существенной волны беженцев в Европу", – цитирует Порошенко его пресс-служба.

По словам президента, внешняя агрессия и спонсируемый государством терроризм – враги человечества во многих уголках мира.

"К сожалению, моя страна также пострадала от этой проблемы, – отметил украинский президент. – Российская вооруженная агрессия вынудила около 1,8 млн украинцев искать новые дома в пределах страны. Таким образом Украина заняла место в первой десятке стран, имеющих внутренних переселенцев".

Порошенко заверил, что Украина создала соответствующие условия по обеспечению социальных потребностей внутренне перемещенных лиц, в частности в вопросах, касающихся образования, здравоохранения и занятости.

Накануне Петр Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генассамблеи ООН. Визит президента в США продлится до 21 сентября. Порошенко планирует встретиться с лидерами Турции, Японии, Новой Зеландии, Катара и другими, сообщает пресс-служба главы государства.

Особое внимание президент уделит вопросам углубления стратегического партнерства со США. Запланированы встречи с руководством Соединенных Штатов, представителями деловых и политических кругов.