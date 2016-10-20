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Украина получит контроль над границей только "в конце процесса" - Меркель

20 октября в 10:54

Сначала нужен закон о выборах в Донбассе, а о вооруженной миссии ОБСЕ можно будет говорить только после запуска избирательного процесса, считает немецкий канцлер.

Ангела Меркель
Меркель: вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе
Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса", заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после завершения переговоров в Берлине. 

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она, передает "Украинская правда". 

Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе. 

"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ", - сказала канцлер.

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Во время встречи "нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, участники встречи "Нормандской четверки"  предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.

По материалам: Украинская правда
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Тэги ОБСЕ Донбасс Меркель Дебальцево
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