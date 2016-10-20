Украина получит контроль над границей только "в конце процесса" - Меркель

Сначала нужен закон о выборах в Донбассе, а о вооруженной миссии ОБСЕ можно будет говорить только после запуска избирательного процесса, считает немецкий канцлер.
"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она, передает "Украинская правда".
Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.
"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ", - сказала канцлер.разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области. Украинская правда