Украина получит контроль над границей только "в конце процесса" - Меркель

Сначала нужен закон о выборах в Донбассе, а о вооруженной миссии ОБСЕ можно будет говорить только после запуска избирательного процесса, считает немецкий канцлер.

Меркель: вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе

Украина должна получить контроль над собственной границей "в конце процесса", заявила канцлер Германии Ангела Меркель на брифинге после завершения переговоров в Берлине.

"Украина получит окончательный контроль над собственной границей только в конце процесса, а до этого мы имеем согласие, что наблюдатели ОБСЕ могут двигаться свободно до границы. Иногда это возможно, иногда проблематично, и российский президент это отметил", - сказала она, передает "Украинская правда".

Также, по словам Меркель, вопрос о вооруженной миссии ОБСЕ следует поднять только после запуска избирательного процесса в Донбассе.

"Когда будет существовать закон о выборах, и процесс местных выборов будут готовить, тогда можно будет говорить и о вооруженной миссии ОБСЕ", - сказала канцлер.

Во время встречи "нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместнойих реализации. Кроме того, участники встречи "Нормандской четверки" предварительно договорились о продолжении работы пов Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.