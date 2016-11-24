Украина подписала антикоррупционное соглашение с ЕС

Средства ЕС будут направлены на усиление возможностей НАБУ, САП, НАПК и других антикоррупционных органов Украины.

Евросоюз бросил 16 млн евро на борьбу с коррупцией в Украине Климпуш-Цинцадзе/Facebook

Соглашение о финансировании программы "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине" подписано во время

Как сообщает пресс-служба президента Украины, соглашение подписали вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе и комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан.

Соглашение базируется на результатах имплементации Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины.

Общий бюджет внедрения инициативы составляет 16,34 млн евро, из которых вклад со стороны ЕС составляет 15 млн евро, софинансирование МИД Дании – 1,34 млн евро.

Средства ЕС будут направлены на усиление возможностей органов государственной власти, ответственных за борьбу с коррупцией - Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также обеспечения добропорядочности работников других учреждений и органов юстиции.

Реализация проекта начнется в конце 2016 при непосредственном участии МИД Дании, которое в настоящее время уже участвует в реализации в Украине антикоррупционной инициативы в рамках Программы развития ООН.

Напомним, что 23 ноября Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения с Европейским Союзом о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива ЕС в Украине".