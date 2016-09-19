Украина по-прежнему заинтересована в западном летальном оружии – Порошенко

Президент встретился украинской диаспорой в Нью-Йорке.

Порошенко подтвердил заинтересованность в летальном оружии Василий Артюшенко, ZN.UA

Украина по-прежнему заинтересована в предоставление Западом помощи в виде летального оружия. Этот вопрос по важности не уступает санкциям в отношении Российской федерации, заявил президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями украинской общины в Нью-Йорке.

"Вторым по порядку (после санкций - ред), но не менее важным по значению вопросом является передача летального оружия и других военных технологий украинским ВСУ", - заявил Порошенко, сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, передача летального оружия не таит в себе опасность для мирового сообщества и Украине можно доверять. "Ведь в начале моей президентской каденции наши партнеры из США говорили, что у них есть 100%-ная информация, что 50% украинских ВСУ коррумпированы, еще 50% - агенты КГБ. Мы продемонстрировали, что Украина никогда не вела и не будет вести захватнических войн, с украинской стороны никогда не шла угроза и абсолютно безопасно нам передать летальное оружие. За свою землю мы будем бороться до последней капли крови", - сказал П.Порошенко.

Напомним, Порошенко во главе официальной делегации прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании 71-й Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что у американских сенаторов отсутствует консенсус по вопросу предоставления Украине летальных вооружений.

Напомним, что посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина вряд ли получит летальное оружие от США до выборов президента из-за отсутсвия "политического решения Белого дома".

Оборонный бюджет США-2016 предусматривает выделение Украине 300 миллионов долларов военной помощи. Напомним, в 2014-2015 годах США уже оказали Украине военную помощь на 260 миллионов долларов, включая поставки палаток, бронежилетов, тепловизоров, транспортных средств, медицинского и инженерного снаряжения, портативных радиостанций, противоминометных радаров и патрульных катеров. В то же время, Соединенные Штаты не поставляют Украине летального вооружения.