Украина не пойдет на уступки России из-за Трампа и насилия в Донбассе - The American Interest

Нет никаких гарантий, что уступки позволят остановить войну.

Украина не изменит свою политику, даже если Трамп отменит санкции. Госпогранслужба Украины

Симпатия президента СШАк России вызывает тревогу у Киева. Украинская сторона начала активно добиваться контактов с новой администрацией в Вашингтоне, а также наняла американскую лоббистскую компанию.

В определенном смысле, украинское правительство ведет закулисную работу, чтобы противостоять развороту США в сторону России. Во всяком случае, хоть президент Петр Порошенко и пытается наладить связь с Трампом, он не сделал ни одного поворота в своей политике.

Об этом на страницах The American Interest пишет Шон Кили, напоминая о статье украинского миллиардера Виктора Пинчука о "необходимых болезненных компромиссах", которые Украине следует сделать, чтобы закончить войну с Россией, а также ряд внутриполитических подобных призывов, в частности со стороны депутата Надежды Савченко.

Обозреватель замечает, что без надежды на получение летального оружия от США, заявления украинского правительства свидетельствуют о том, что для него сейчас есть два приоритета: сохранить западную помощь Киеву, а также санкции против России. Порошенко демонстративно дістанциировался от идей, которые высказал Пинчук в своей статье на Wall Street Journal, проигнорировав его событие в Давосе во время Всемирного экономического форума. А после последней вспышки насилия в Авдеевке украинский президент постоянно подчеркивал необходимость выполнения Минский соглашений, называя их "безальтернативными".

По мнению обозревателя, бескомпромиссность украинского президента в первую очередь объясняется внутренними политическими мотивами. Его рейтинг поддержки сильно упал, а избирательный рейтинг популистов вроде экс-премьер-министра Юлии Тимошенко дышит ему в спину. Согласившись на любые уступки в Донбассе или в Крыму, Порошенко бы уничтожил остатки своего политического капитала и дал бы повод оппонентам для давления с целью объявления досрочных выборов.

Скорее всего, украинский президент продолжит свой курс, требуя от Вашингтона жизненно важную помощь, но более интенсивно. Остается только выяснить, насколько успешным будет такой подход к президенту Трампу.

Безусловно, Украина услышит дружественные заявления со стороны ее адвокатов на Капитолийском холме, таких как сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэхам. Но те, кто принимают решения в Конгрессе и Белом доме, несмотря на формальную принадлежность к Республиканской партии, сильно разделены в вопросе Украины. Трамп, похоже, рассматривает санкции как разменную монету в сделке с Россией, а не как важный компонент украинской политики. Кроме того, он ставит под сомнение жесткую американскую позицию, что Крым - это неотъемлемая часть Украины. Полуостров в его глазах тоже разменная монета.

Если Трмп действительно отменит санкции и признает Крым российской территорией, Украина не согласится с этим. Автор замечает, что большинство украинцев будут считать такие уступки России неприемлемыми. Согласно результатам опроса, проведенного Международным республиканским институтом, 61% украинцев настаивают на том, что их страна должна остаться унитарной. И лишь несколько процентов готовы принять федеральное устройство или отказаться от Крыма. Также много украинцев отвергают Минские соглашения как неприемлемое давление на украинский суверенитет. Официальный отказ от Крыма или Донбасса будет равнозначен капитуляции.

Что Порошенко мог бы предложить России, если бы речь шла о соглашении о завершении войны? Он бы мог согласиться на тихое решение вопроса о так называемом "долге Януковича", дело по которому сейчас рассматривается в суде в Великобритании. Он мог бы отменить украинские санкции против российских граждан и бизнеса. Он мог бы попытаться исследовать через различные источники, какие еще есть возможности. Но вряд ли что-то из этого удовлетворит Путина, который ставит очень амбициозные цели: признание аннексии Крыма, изменение украинской конституции так, чтобы Донбасс стал инструментом влияния Кремля на Киев, а также гарантии, что Украина не будет интегриваться с западными институтами.

Если Трамп и Путин попытаются навязать Украине такие условия, вряд ли результатом этих усилий будет мир или падение правительства Порошенко. Существует поговорка про американскую внешнюю политику: лишь Ричард Никсон может ездить в Китай. Речь идет о том, что авторитет президента помог внести радикальные изменения в американскую внешнюю политику, которые бы в другом случае были бы недопустимы. Обозреватель замечает, что в Украине нет политика с таким кредитом доверия и политической позицией, который бы мог убедить украинцев принять уступки, о которых на Wall Street Journal писал Пинчук.

Конечно, нет никаких гарантий, что такой компромисс сработает. У украинцев есть серьезные основания подозревать, что Москва скорее станет еще более дерзкой и агрессивной, чем наоборот. При таких условиях попытка Порошенко пробиться через нынешний статус-кво, с надеждой, что Трамп передумает и станет на сторону Украины, не худший выбор.

"Украина часто представала перед тяжелым и болезненным выбором между двумя непривлекательными компромиссами, будучи зажатой между нерешительными партнерами на Западе и непримиримым российским врагом. Трамп не создал эту реальность. Его победа на выборах, кажется, лишь подчеркнула ее, разрушив успокаивающие иллюзии, которые поддерживали болезненный статус-квро. Опасность для Украины в том, что этот статус-кво развалится, а заменить его будет нечем", - говорится в статье.

Тем временем, бывшего посла США в России Майкла Макфола настораживает то, как новый президент восхищается Владимиром Путиным. На страницах Washington Post он написал, что нельзя позволить Трампу пойти путем Путина. Ведь его поведение сегодня очень похоже на поведение российского президента в 2000 году.

Издание Bloomberg отметило первое расхождение во взглядах новой администрации в Вашингтоне и Кремля. В частности, России не понравились слова Трампа о том, что Иран "спонсирует терроризм".