Украина настаивает на утверждении "дорожной карты" выполнения Минских соглашений

Климкин сообщил о системном нарушении Россией и поддерживаемыми ею боевиками режима прекращения огня в Донбассе.

В Люксембурге встретились "друзья Украины" МИД Украины

Министр иностранных дел Украиныотметил необходимость утверждения "дорожной карты", которая должна четко зафиксировать последовательность шагов и гарантии выполнения Минских соглашений.

Как сообщает пресс-служба МИД, об этом Климкин сказал на заседании "Украина + Друзья Украины в ЕС", которое состоялось в Люксембурге при участии комиссара ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Иоганнеса Хана, а также глав внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС. Встреча была организована при содействии министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрьом.

Павел Климкин проинформировал о развитии ситуации на Донбассе, отметив системное нарушение Россией и поддерживаемыми ею боевиками режима прекращения огня.

Глава внешнеполитического ведомства Украины призвал министров иностранных дел ЕС к продолжению санкционного давления в отношении России как единственного эффективного средства привлечения этой страны к сотрудничеству, а также к сохранению политики непризнания оккупации Крыма и города Севастополь. Особое внимание должно уделяться систематическим нарушениям прав человека на полуострове и необходимости усиления внимания международного сообщества к этой проблеме.

12 октября в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров стран нормандской четверки, которую планировалось провести 19 октября, необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений.

"Украина поддерживает инициативу проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, на которой можно было бы принять этот документ. Проведение этого мероприятия для решения так называемых политических компонентов Минска является неприемлемым", - говорилось в комментарии пресс-службы президента.

В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.