Украина настаивает на немедленном освобождении заложников, удерживаемых в Донбассе – Порошенко

Об освобождении заложников по формуле "всех на всех" будет сделано отдельное заявление.

Киев настаивает на освобождении украинцев, которых террористы держат в заложниках

Украинская сторона в ходе встречи "Нормандской четверки" в Берлине акцентировала внимание на освобождении всех граждан Украины, которые удерживаются в заложниках как на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, так на территории Российской федерации, заявил на пресс-конференции по результатам встречи (она завершилась в ночь на четверг, 20 октября) президент Украины Петр Порошенко.

"Будет отдельное заявление о том, что мы настаиваем на немедленном освобождении всех заложников в формате "всех на всех" и я уверен в том, что это в конце концов должно дать толчок, поскольку этот процесс при бездеятельности российской стороны был остановлен на длительное время", - сказал президент Украины.

"Надеемся, что будем иметь основания поставить этот вопрос (об освобождении – ред.) и по задержанным на территории Российской Федерации", - отметил Порошенко.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске Ирина Геращенко заявляла, что процесс освобождения заложников фактически заблокирован. По словам Геращенко, террористы удерживают в заложниках 110 человек.

Напомним, боевики террористических группировок "ДНР" и "ЛНР" требуют от Украины освободить более 600 человек, задержанных и осужденных за совершение тяжких преступлений, в обмен на освобождение 45 украинских граждан, которых удерживают в заложниках в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. В то же время, СБУ располагает информацией о местонахождении 57 заложников в ОРДЛО.

Ранее в МИД Украины сообщили, что на территории России сейчас незаконно удерживаются не менее 29 украинских граждан. Десятки граждан, преимущественно крымских татар, преследуются в аннексированном Крыму, 16 – считаются пропавшими без вести. Еще 115 украинцев, как военнослужащих, так и гражданских лиц, являются заложниками российско-террористических группировок в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Напомним, 30 августа Геращенко сообщила, что Украина считает пропавшими без вести в Донбассе 498 своих граждан, 347 из которых – гражданские лица, в том числе, медики и волонтеры.