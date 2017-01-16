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Украина направит в Гаагский суд иски против России

16 января в 15:33

Иски будут поданы по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

гаага
Украина направит в Международный суд ООН в Гааге иски против России
Football24.ua

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный суд ООН в Гааге против России, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию Востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму", - сказал Порошенко.

Иски будут поданы по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту

Уже на следующий день, в среду, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.

Подробнее о перспективах "крімского" дела против РФ в Гаагском Международном уголовном суде читайте в статье Николая Мирного "Разорвать круг безнаказанности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Россия конвенция Гаага Украина Крым ООН
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