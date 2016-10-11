Украина намерена выйти из ненужных соглашений в рамках СНГ – представитель МИД

В МИД хотят оставить в действии только те соглашения, которые работают на Украину.

Украина хочет выйти из ненужных договоров в СНГ

В Министерстве иностранных дел заявили о намерении выйти из некоторых соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ) – тех, которые не нужны Украине.

"Наши усилия направлены на то, чтобы достойно, с минимальными потерями для граждан Украины, выйти из тех соглашений, которые не нужны, и, возможно, сохранить механизмы, которые нужны, например, о пенсионном обеспечении", заявил в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев, сообщает Укринформ.

По словам Макеева, оставить нужно те соглашения, которые будут "работать на Украину".

"Это и не платить взносы, и не принимать участие в процессе разработки каких-либо решений, которые не касаются интересов Украины или граждан Украины. Это оставить действие только тех соглашений, которые работают на Украину", - отметил представитель МИД.

Напомним, в воскресенье, 9 октября глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что украинские власти рассматривают вопрос выхода из СНГ.

Напомним, с 2014 года Украина не участвует в работе органов СНГ и не платит взносы. В феврале 2014 года Киев сообщил о намерении выхода из Содружества, однако вскоре МИД Украины объявил о решении сохранить минимальный уровень участия в СНГ из-за невозможности резко разорвать экономические связи.

Как писало ZN.UA, российско-грузинская война 2008 года определила реальный рубеж, с которого начался распад СНГ. В конце концов, Содружество оказалось не эмбрионом нового, а обломком старого, неуклюжей тенью бывшей империи. В этом контексте события 2014–2015 гг. уже определили его судьбу. СНГ вынуждено подать в историческую отставку, которая будет первой и последней честью для этого образования. И тогда мир констатирует: все-таки решилось на единственно возможный шаг в конце своей непривлекательной "карьеры". Подробнее читайте в материале Владимира Газина "СНГ: конец проекта или советчины?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".