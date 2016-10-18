Украина может напрямую добиваться экстрадиции Онищенко из Великобритании — британская прокуратура

Украина до сих пор не обратилась напрямую с запросом об экстрадиции.

Решение Интерпола об объявлении Онищенко в розыск ожидают в октябре Спорт-Экспресс в Украине

Украинские правоохранительные органы могут напрямую обратиться к британским коллегам с запросом об экстрадиции депутата-беглеца Александра Онищенко, даже без соглашения об экстрадиции между Украиной и Великобританией.

"Любая страна из-за пределов Европейского Союза может напрямую обратиться с формальным запросом об экстрадиции в министерство внутренних дел", - сообщили DW в Королевской прокуратуре Великобритании.

В издании добавили, что промедление с процедурой экстрадиции Онищенко не связано с требованиями британского законодательства.

Украина до сих пор не обратилась напрямую с запросом об экстрадиции. Украинские правоохранители уже несколько месяцев ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск. Единственной причиной, почему Украина пошла этим путем, предположили в британской прокуратуре, могут быть требования украинского законодательства относительно объявления в международный розыск перед подачей запроса об экстрадиции или желание установить местонахождение лица.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что запрос об экстрадиции без объявления в розыск Интерполом невозможен.

"По процедуре, мы не можем начать процесс экстрадиции без объявления Онищенко в розыск", - говорится в ответе НАБУ на запрос DW.

В бюро также отметили, что ожидают решения Интерпола об объявлении Онищенко в розыск в октябре.

Тем временем руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook на днях выразил опасение, что Александр Онищенко может скрыться от следствия в России, куда подозреваемый регулярно летает из Лондона.

Согласно требованиям британского законодательства, процедура экстрадиции подозреваемых или осужденных вне ЕС является многоступенчатой. После получения обращения министерство внутренних дел решает, начинать процесс экстрадиции. В случае положительного решения документы передаются в суд, который избирает меру пресечения. После этого начинается судебный процесс по экстрадиции, который может длиться много месяцев. Стороне, которая сделала запрос, в частности, надо доказать в суде отсутствие политических мотивов преследования подозреваемого.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. Как сообщалось, Интерпол сможет объявить депутата в международный розыск не ранее октября.

Напомним, 15 июня детективы НАБУ совместно с сотрудниками САП и Нацполиции провели 37 обысков в Киеве, Днепре и Львове. Установлена роль 20 участников преступной группировки, лидером которой считают депутата Александра Онищенко. По оценкам следствия, в результате махинаций государству нанесен до 3 млрд грн убытков. В марте НАБУ проводило обыск в "депутатской приемной" Онищенко. Обыск был связан с делом о реализации газа "Укргаздобычи".