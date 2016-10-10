Украина изучает вопрос выхода из СНГ

Климкин обратил внимание на ослабление экономических связей с Россией.

Украина готовится к выходу из СНГ

Украинские власти рассматривают вопрос выхода из(СНГ), сообщил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире телеканала "112. Украина" вечером в воскресенье, 9 октября.

Дипломат также обратил внимание на значительное ослабление экономических связей Украины и России, а также спрогнозировал, что ближайшее время они не вернутся на уровень, который был до начала российской агрессии в 2014 году.

По словам Климкина, до войны товарооборот с РФ составлял 37%, сейчас же он не превышает 5% объемов внешней торговли Украины.

Напомним, с 2014 года Украина не участвует в работе органов СНГ и не платит взносы. В феврале 2014 года Киев сообщил о намерении выхода из Содружества, однако вскоре МИД Украины объявил о решении сохранить минимальный уровень участия в СНГ из-за невозможности резко разорвать экономические связи.

Как писало ZN.UA, российско-грузинская война 2008 года определила реальный рубеж, с которого начался распад СНГ. В конце концов, Содружество оказалось не эмбрионом нового, а обломком старого, неуклюжей тенью бывшей империи. В этом контексте события 2014–2015 гг. уже определили его судьбу. СНГ вынуждено подать в историческую отставку, которая будет первой и последней честью для этого образования. И тогда мир констатирует: все-таки решилось на единственно возможный шаг в конце своей непривлекательной "карьеры". Подробнее читайте в материале Владимира Газина "СНГ: конец проекта или советчины?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".