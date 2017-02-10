Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам - Климкин

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Климкин провел в встречу с Чавушоглу.

Климкин заявил, что Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам vu.ua

Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам, заявил Министр иностранных дел Украины

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", - сказал Климкин во время пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает телеканал "112".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко в четверг, 9 февраля, встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

В марте 2016 года во время визита в Турцию президента Петра Порошенко Киев и Анкара договорились углублять стратегическое партнерство для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Как отметил тогда Порошенко, стороны рассматривают стратегическое партнерство не как лозунг, а как вполне конкретную категорию.

Напомним, 16 мая 2016 года Украина и Турция утвердили план военного сотрудничества до 2020 года. Также стало известно, что украинская армия уже получила от турецкой стороны помощь на сумму около миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Украина и Турция объединят усилия для деоккупации Крыма. Вопрос аннексии украинского полуострова Россией был одним из ключевых во время переговоров глав двух государств в узком формате, так и во время Пятого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турецкой Республикой.