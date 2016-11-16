Украина и Россия пока не достигли общего видения "дорожной карты" по Донбассу

Климкин обязан до конца ноября согласовать с Россией "дорожную карту" выполнения Минских соглашений. Результата пока нет.
"Мы, конечно, ведем консультации, консультации с нашими немецкими и французскими друзьями и партнерами. Пока у нас, конечно, нет общего видения этой "дорожной карты", совместного видения "дорожной карты", с Россией, я имею в виду", - сказал Климкин журналистам после заседания правительства.
Напомним, что по результатам саммита лидеров стран нормандской четверки в Берлине до конца ноября главы МИД утвердят основу проекта "дорожной карты" по имплементации Минских соглашений.
Как писал ранее Сергей Рахманин в статье на страницах "Зеркала недели. Украина", информация, полученная от источников, анализ зарубежной прессы позволяют предположить, что никто из участников берлинской встречи не остался доволен ее итогами. Подробнее о встрече "Нормандской четверки" в Берлине читайте в статье "Геймер и Таймер".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,