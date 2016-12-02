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Украина и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны

2 декабря в 15:52

Соглашение было разработано украинским военным ведомством по инициативе польской стороны.

флаги Польши и Украины
Украина и Польша усилят сотрудничество в области обороны
Национальная академия наук Украины
Правительства Украины и Польши подписали Генеральное соглашение о сотрудничестве в сфере обороны.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, документ подписали Министр обороны Украины Степан Полторак и Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

Отмечается, что соглашение разработано Минобороны Украины в соответствии с законом "О международных договорах Украины" по инициативе польской стороны.

Соглашение создает правовые основания для расширения украинско-польского сотрудничества в оборонной сфере, в частности – в сферах военной связи, проведения научно-исследовательских работ военного назначения, оборонной политики и планирования, логистического обеспечения ВС, военной инфраструктуры, оборонно-промышленного комплекса и прочего.

"Заключение Генерального соглашения окажет положительное влияние на обороноспособность государства, развитие оборонно-промышленного комплекса и развитие Вооруженных Сил Украины, а также предусматривает возможность начала новых актуальных направлений и форм сотрудничества Сторон", – резюмируется в сообщении.

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Напомним, 2 декабря президент Украины Петр Порошенко пребывает с официальным визитом в Польше.

В совместном заявлении президентов Украины и Польши, принятом по результатам переговоров в Варшаве, указывается что обе страны были шокированы решением Еврокомиссии по расширению доступа "Газпрома" к газопроводу Opal.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина оборона Польша
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