Украина и Катар договариваются о прямом авиасообщении

Очередной раунд переговоров состоится в Киеве в течение первого квартала 2017 года.

В документе говорится о заинтересованности сторон открыть прямое авиационное сообщение между Дохой и крупнейшими городами Украины

В рамках рабочего визита делегации Министерства инфраструктуры Украины и Государственной авиационной службы Украины в Доху состоялось подписание меморандума о взаимопонимании с госавиаслужбой Катара.

"В документе говорится о заинтересованности сторон открыть прямое авиационное сообщение между Дохой и крупнейшими городами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В МИД также добавили, что обе стороны проведут очередной раунд переговоров в Киеве в течение первого квартала 2017 года.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что вся информация, которая размещается в аэропортах Украины на электронных табло, вывесках, указателях или через громкоговорители озвучивается, должно быть на украинском и английском языках.