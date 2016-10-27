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Украина и Катар договариваются о прямом авиасообщении

27 октября в 22:35

Очередной раунд переговоров состоится в Киеве в течение первого квартала 2017 года.

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В документе говорится о заинтересованности сторон открыть прямое авиационное сообщение между Дохой и крупнейшими городами Украины

В рамках рабочего визита делегации Министерства инфраструктуры Украины и Государственной авиационной службы Украины в Доху состоялось подписание меморандума о взаимопонимании с госавиаслужбой Катара.

"В документе говорится о заинтересованности сторон открыть прямое авиационное сообщение между Дохой и крупнейшими городами Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины.

В МИД также добавили, что обе стороны проведут очередной раунд переговоров в Киеве в течение первого квартала 2017 года.

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Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил, что вся информация, которая размещается в аэропортах Украины на электронных табло, вывесках, указателях или через громкоговорители озвучивается, должно быть на украинском и английском языках.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина инфраструктура авиация переговоры Катар
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