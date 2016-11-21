Украина и Хорватия договорились о сотрудничестве в области энергетики, торговли и ВПК

Премьер Хорватии совершил первый в истории официальный визит в Украину.

Гройсман провел переговоры с хорватским премьером Пленковичем Урядовий портал

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и глава правительстваАндрей Пленкович договорились о сотрудничестве между странами по нескольким направлениям, в частности – в области торговли, энергетики и ВПК.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, хорватский премьер совершил первый в истории официальный визит в Украину.

"Тот объем торговли, который у нас есть сегодня, может быть существенно увеличен. Нам нужно лишь наладить больше взаимодействия. Я считаю, что ваш визит и контакты бизнеса Хорватии-Украины даст существенный толчок в данном вопросе", – заявил Гройсман, комментируя бизнес-форум, который начнет свою работу в понедельник.

Глава правительства Украины предложил в ближайшее время провести очередное заседание межправительственной украинско-хорватской комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества.

Гройсман также подчеркнул необходимость максимального использования потенциала взаимодействия Украины и Хорватии в сфере ВПК. По его словам, совместная украинско-хорватская комиссия по вопросам военно-технического сотрудничества не проводила заседаний с 2011 года, и выступил за возобновление ее работы.

В ходе встречи премьер-министры обсудили также перспективу участия Украины в строительстве в Хорватии LNG-терминала, создание которого, по словам Гройсмана, полностью совпадает с приоритетами Украины в сфере энергетики.

Ранее хорватский президент Колинда Грабар-Китарович заявила, что Загреб готов поделиться с Киевом ценным опытом реинтеграции оккупированных территорий и послевоенного восстановления страны.

В мае прошлого года президент Петр Порошенко в ходе встречи с премьер-министром Хорватии Зораном Милановичем попросил поделиться опытом преодоления агрессии.

Президент отметил, что Хорватия имеет уникальный опыт в преодолении последствий агрессии, в частности в вопросе вынужденных переселенцев, и обратился с просьбой направить хорватских специалистов для помощи Украине в этой сфере.