Украина и ЕС скоординировали позиции накануне саммита в Брюсселе

Вице-премьер по евроатлантической интеграции Климпуш-Цинцадзе обсудила с еврокомиссаром Ханом безвизовый режим и ратификацию Соглашения об ассоциации.

Саммит Украина-ЕС состоится в Брюсселе 24 ноября © European Council

Вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе и комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширению Йоханнес Хан в понедельник, 7 ноября, обсудили подготовку к проведению, который состоится в Брюсселе 24 ноября.

Как сообщила пресс-служба вице-премьера, еврокомиссар одобрил завершения первого этапа электронного декларирования в Украине, а также подтвердил готовность ЕС рассматривать предоставление бюджетной поддержки в реализации реформы госуправления, антикоррупционной реформы и усилий Украины в управлении миграционными процессами.

Особое внимание собеседники уделили завершению ратификации Соглашения об ассоциации Украина ЕС, в частности, взаимодействие институтов Евросоюза с правительствами Украины и Нидерландов.

Климпуш-Цинцадзе выразила надежду на скорейшее предоставление Украине безвизового режима с ЕС.

Кроме того, вице-премьер Украины провела встречу с комиссаром ЕС по вопросам торговли Сесилией Мальмстрем, которая была посвящена состоянию имплементации зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, реализации украинским правительством соответствующих экономических реформ, а также противодействию экономической агрессии России.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.