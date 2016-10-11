Украина хочет на встрече нормандской четверки принять дорожную карту выполнения Минских соглашений

На встрече в нормандском формате необходимо обсуждать весь комплекс выполнения Минских договоренностей, а не только "политическую часть", за которую ответственна Украина.

Украина предложила свою повестку дня для встречи в нормандском формате в Берлине elysee.fr

На саммите лидеров стран "нормандской четверки" необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"Украина поддерживает инициативу проведения встречи лидеров Украины, Германии, Франции и России, на которой можно было бы принять этот документ. Проведение этого мероприятия для решения только так называемых политических компонентов Минска является неприемлемым", - говорится в комментарии пресс-службы президента.

В комментарии отмечается, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.

В то же время Украина пока не получала формального приглашения на встречу. "По состоянию на 11 октября украинская сторона пока не получала формального приглашения на саммит "нормандской четверки", - рассказали в пресс-службе президента агентству "Интерфакс-Украина".

Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По информации дипломатических источников, саммит 19 октября стал возможен ввиду настоятельной просьбы канцлера Германии Ангелы Меркель. Президенты Франции Франсуа Олланд, Украины Петр Порошенко и России Владимир Путин уже дали согласие. Встреча может пройти в Берлине.

По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

14 октября в Минске на уровне советников глав четырех государств обсуждение этих вопросов будет продолжено. Украину будет представлять замглавы администрации президента Константин Елисеев, Россию - помощник президента РФ Владислав Сурков.