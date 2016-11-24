Украина, Германия и Франция обсудят безвизовий режим в ближайшее время

В АП оптимистично рассматривают перспективы предоставления безвизового режима после Саммита Украина-ЕС.

В АП считают, что Порошенко продемонстрировал в Брюсселе "жесткую позицию" по безвизовому режиму © European Council

В Администрации президента готовятся к консультациям с руководством Франции и Германии по вопросу предоставления Украинес Евросоюзом, сообщил заместитель главы АП Константин Елисеев.

"Я не исключаю, что в ближайшее время у нас состоятся углубленные консультации и с французской, и с немецкой стороной. У меня завтра состоятся телефонные контакты с моими коллегами - дипломатическими советниками президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелы Меркель, где мы также будем говорить на эту тему", – сообщил Елисеев в эфире телеканала "112. Украина" вечером в четверг, 24 ноября.

Заместитель главы АП также заявил, что что после саммита Украина-ЕС он смотрит более оптимистично на предоставление Украине безвизового режима, поскольку "жесткая позиция" президента Петра Порошенко во время саммита должна была оказать влияние на европейких лидеров.

"Мы продолжим работать и будем делать все возможное для того, чтобы хотя бы юридическое решение было принято в ближайшее время", – подытожил Елисеев.

Ранее президент Порошенко сообщил, что переговоры между Европарламентом и Европейским Советом по визовой либерализации для Украины должны завершиться до конца года.

Напомним, перед встречей президента Украины Петра Порошенко с лидерами ЕС председатель Европарламента Мартин Шульц заявил, что Еврокомиссия и Европейский парламент сделали все для отмены визового режима между ЕС и Украиной. Соответствующие решения были приняты на заседании постоянных представителей стран-участниц и в специальных комитетах.

Сегодня в Брюсселе прошел саммит Украина-ЕС. Информационное агентство Reuters писало, что лидеры ЕС немного похвалят Порошенко и призовут оживить реформы.

Европейцев беспокоит уровень коррупции и слишком медленные темпы, с которыми Киев борется с ней. Также острым вопросом в отношениях между ЕС и Украиной была отмена европейских краткосрочных виз для украинцев. Однако Евросоюз также затягивает с этим из-за колебания Германии и Франции, в которых растут антииммиграционные настроения перед выборами.