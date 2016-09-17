Украина для России представляет экзистенциальную проблему - Климкин

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Украинский глава МИД объяснил, почему для Москвы так важно вернуть под контроль Киев.

Климкин не верит, что Трамп изменит отношение США к Украине. © European Council

России нет дела до Донбасса, ее волнует вся Украина. Потому что она не может себе позволить существование демократического и успешного украинского государства. Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин на саммите YES.

"Украина для России - это экзистенциальная проблема. Поскольку успешная, демократическая Украина установит точку невозврата к возрождению и переформатировани. имперской российской идеи", - пояснил он.

Он согласился, что Киеву следует вести диалог с Москвой с позиции силы, поскольку только так российская сторона начнет слушать. Однако, он добавил, что Украине также нужна и солидарность Запада.

"И речь идет не только о Донбассе, а й о Крыме. Для меня восстановление контроля над Крымом - это точка восстановления доверия ко всей западной системе. Вопрос в том, достигнем ли мы ее", - сказал Климкин.

Он также рассказал, что не вирит в любые изменения в политике США в отношении Украины в случае избрания президентом Дональда Трампа. Поскольку это будет означать возврат всей мировой системы к так называемой "реальной политики" 19-го века. А американский политический истеблишмент этого не допустит.

Ранее Климкин настаивал, что российские войска должны покинуть Украину. Украинский министр отметил, что в Донбассе сложилась такая ситуация, что украинцы "сейчас людьми себя там не чувствуют".