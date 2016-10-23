Украина будет добиваться продления санкций против России на весь 2017 год

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По словам Порошенко, в ЕС уже принято решение о продлении санкций против России.

Порошенко увязал продление санкций против РФ с согласованием "дорожной карты" Primakov / Depositphotos

Если Россия заблокирует согласование "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей, у Евросоюза будут основания продлитьне на полгода, а на весь 2017 год, уверен президент Украины Петр Порошенко.

В интервью журналистам украинских телеканалов, которое демонстрировалось вечером в воскресенье, 23 октября, президент напомнил, что на встрече "Нормандской четвекри" в Берлине стороны договорились о составлении "дорожной карты" до конца ноября.

"Если этого не произойдет, то на Совете ЕС, который состоится в декабре, руководство стран-членов ЕС будет иметь все основания, чтобы продолжить и усилить санкции. И мы, как украинская сторона, внесли четкое предложение продлить санкции не на полгода, а на год - на весь 2017 год. Сейчас этот вопрос обсуждается среди стран-членов ЕС", – цитирует Порошенко пресс-служба главы государства.

Президент заверил, что в ЕС уже принято решение о продлении санкций против России.

"Мы достигли единства. Обращаю ваше внимание на заявление президента Евросовета Дональда Туска, который сказал, что в результате проведения встречи в "нормандском формате" на заседании Совета Европейского Союза было обеспечено единство", – подчеркнул Порошенко.

Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюза становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудили возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.