Указ об отставке Саакашвили Порошенко подпишет 9 ноября – СМИ

Уволить главу Одесской ОГА в Администрации президента хотели еще летом, но Саакашвили "сыграл на опережение".

Порошенко уволит Саакашвили уже завтра Пресс-служба Президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко подпишет указ об отставке председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в ближайшую среду, 9 ноября, после того, как вернется из Словении.

Однако, отставку Сааакашвили в Администрации президента (АП) планировали еще предыдущим летом, сообщает "Громадське" со ссылкой на АП.

"Отставка готовилась летом, но во время личной встречи Саакашвили и Президента были достигнуты договоренности, что это откладывается по личным обязательствам Саакашвили выполнить ряд требований", - сообщили в АП.

В частности речь шла о строительстве трассы Одессы - Рени, запуск "единого окна" в Одесской области и ряд других требований.

"Ничего из этого не было выполнено. Саакашвили просто сыграл на опережение, чтобы это выглядело красивее - сам ушел, а не уволили" - заявили в АП.

Как сообщалось, на место Саакашвили могут назначить кого-нибудь из прошлых руководителей Одесской области.

Напомним, что 7 ноября, Михеил Саакашвили объявил, что принял решение уйти в отставку с поста главы Одесской областной государственной администрации. Говоря о причинах своего решения, Саакашвили выступил с критикой президента Украины Петра Порошенко.

В пресс-службе Кабмина и президента Украины сообщили о готовности согласовать и одобрить отставку Саакашвили.