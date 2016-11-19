У САП нет подозреваемых по "делу Манафорта" – Холодницкий

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Расследование эпизода с получением политтехнологом Полом Манафортом денег от регионалов так и не сдвинулось с мертвой точки.

Следователи не знают, кто расписывался в "амбарной книге" ПР за деньги для Манафорта Flickr/ Disney | ABC Television Group

У Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет оснований для объявления подозрения тем или иным лицам по эпизоду незаконных денежных выплат из теневой кассы Партии регионов американскому политтехнологу, сообщил глава САП Назар Холодницкий.

Как заявил прокурор в интервью для ZN.UA, за минувшие три месяца расследование по эпизоду нелегального получения Манафортом средств от Партии регионов так и не продвинулось, а личность лица, которое расписывалось в "амбарной книге" ПР за получение денег якобы для Манафорта, экспертам установить не удалось.

"Все подписи более или менее похожи. Но кто расписывался — неизвестно, там просто подпись. Это просто росчерк неизвестно кого. На сегодняшний день оснований для объявления подозрения, тем более Манафорту, нет", – отметил Холодницкий.

Глава САП, при этом, обратил внимание на то, что подписей самого Манафорта в документах "черной бухгалтерии" ПР нет.

"Обратите внимание, что там, в "амбарной книге", есть только фамилия Манафорт. И нет ни одной его подписи. Завтра могут появиться такие же сканы, только относительно Валентины Самар на три миллиона долларов. Может ведь такое быть? Или относительно Холодницкого, или Сытника. Очень выгодно сейчас делать такие сканы", – подчеркнул он.

Ранее в своей статье для ZN.UA Оксана Денисова писала, что детективы НАБУ получили дополнительные доказательства осуществления нелегальных выплат из "черной кассы" Партии регионов американскому политтехнологу Полу Манафорту, ранее работавшему с беглым экс-президентом Украины Виктором Януковичем, а в дальнейшем – занимавшемуся избирательной кампанией новоизбранного президента США Дональда Трампа.

По словам автора, украинская власть использовала материалы дела "черной бухгалтерии" в политических целях, обеспечив "слив" информации о Манафорте в разгар избирательной кампании в США, чтобы поддержать кандидата от демократов Хиллари Клинтон, а сейчас может "сделать приятное" Трампу и замять скандал с Манафортом, полностью "заиграв" дело "черной бухгалтерии".

"Чтобы предотвратить подобное развитие событий, ZN.UA информирует читателей о том, что, по информации издания, на днях НАБУ получило дополнительные доказательства выплат Манафорту со счетов, аффилированных с экс-президентом страны Виктором Януковичем. Речь идет о финансовых проводках в европейских банках, по которым Манафорт получал средства", – указала Денисова.

Напомним, 18 августа НАБУ подтвердило, что в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и один из руководителей предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.

Ранее Newsweek сообщало, что Президент РФ Владимир Путин провел тайную встречу с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в связи с раскрытием информации о получении политтехнологом кандидата в президенты США Дональда Трампа Полом Манафортом почти 13 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов.

Читайте полное интервью Валентины Самар с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".