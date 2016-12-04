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Украина могла бы использовать европейский опыт привлечения нарушающих закон депутатов к ответственности.

Раде вполне по силам добиться принятия изменений в закон о статусе народного депутата Верховная Рада

На сегодняшний день независимое меньшинство в парламенте, заручившись поддержкой общественности, способно добиться принципиального упрощения привлечения депутатов к ответственности, пишет в своей статье длянародный депутат от фракции "Самопоміч" Роман Семенуха.

По его словам, опеределенные силы в Украине старательно поддерживают миф о том, что вопрос депутатской неприкосновенности "очень сложный, запутанный и "неподъемный".

Обращаясь, в качестве примера, к недавней ситуации с "делом Новинского", политик указывает, что соответствующий комитет Рады сознательно тянет время, не отвечая прокуратуре прямым отказом на запрос о снятии с парламентария иммунитета, но и не вынося данный вопрос на голосование в Раду.

Подобная ситуация, как пишет Семенуха, была бы немыслимой в Европе, где регламентные правила носят непротиворечивый и конвенционный характер. Так, в немецком Бундестаге депутаты каждого нового созыва принимают собственное общее решение о порядке рассмотрения правонарушений депутатов, а если бы глава парламента понял, что соответствующий комитет затягивает время (а подобные прецеденты были), то поставил бы вопрос на голосование.

"Для ареста парламентария необходимо согласие Бундестага. Но в случае, если избранника народа Германии задержали во время совершения преступления или в течение следующего дня, он может быть арестован без какого-либо согласия. Возможность задержания на протяжении следующего дня — тоже особенность системы иммунитетов именно Германии. Ежегодно депутатскую неприкосновенность теряют в среднем пять–шесть депутатов Бундестага", – говорится в статье

Мелкими правонарушениями парламентариев, как отмечает автор, в Германии занимается комитет по вопросам выборов, иммунитетов и процедур Бундестага, который принимает решение о снятии с депутата иммунитета по упрощенной процедуре.

По словам Семенухи, для упрощения регламента у Рады нет необходимости вносить изменения в Конституцию, поскольку практические вопросы снятия депутатского иммунитета регламентируются соответствующими законами, внести изменения в которые гораздо проще.

"В зале ВР нет ни одной политической силы, чьи кандидаты во время избирательных гонок не выступали бы за снятие депутатской неприкосновенности. А как только становятся депутатами, об обещаниях "забывают", и почти нереально насобирать 300 голосов для внесения в Конституцию соответствующих изменений. Но выход есть. Ведь вопрос неприкосновенности депутата в практической плоскости регламентируется законами "О статусе народного депутата Украины" и "О Регламенте Верховной Рады Украины" больше, чем Конституцией. Внесение определенных изменений именно в эти законы принципиально упростит привлечение депутатов к ответственности", – указывает парламентарий.

"И для этого необходимы только 226 голосов, что вполне реально даже сегодня — в условиях, когда неолигархическое меньшинство в парламенте, при поддержке активного гражданского общества, может внести такие изменения в законодательство", – резюмирует он.

Напомним, 16 ноября Регламентный комитет парламента отложил принятие по вопросу о снятии депутатской неприкосновенности Вадима Новинского. Депутаты аргументировали свою позицию тем, что представители Генпрокуратуры, в том числе, ее глава Юрий Луценко, не смогли ответить на все вопросы, касающиеся уголовного производства. Генпрокурор Луценко, в свою очередь, заявил о нежелании членов Регламентного комитета брать на себя ответственность.

Подробнее о перспективах упрощения Верховной Радой Украины регламента снятия депутатской неприкосновенности читайте в статье Романа Семенухи "Снятие депутатской неприкосновенности: выход есть" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".