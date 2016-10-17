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У Путина считают маловероятной встречу лидеров "Нормандской четверки" в среду

17 октября в 21:09

Представители Украины, Франции, Германии и России обсуждают возможность проведения саммита 19 октября.

Песков
Песков посетовал, что до 19 октября осталось слишком мало времени
rtvi.com
Прес-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча глав государства "Нормандской четверки" 19 октября в Берлине вряд ли состоится.

"Работа на уровне помощников президента по соответствующим направлениям пока не дала положительных результатов, шансы совсем невелики", – пояснил Песков журналистам в понедельник, 17 октября, добавив, что "до 19 числа осталось слишком мало времени".

Тем не менее пресс-секретарь Путина заверил журналистов что консультации об организации саммита продолжаются, и что "российская сторона остается приверженной Минским договоренностям, и готова делать все для их скорейшей реализации".

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Ранее ZN.UA сообщало, что достигнута предварительная договоренность о встрече лидеров нормандской четверки. По данным дипломатов, 10 октября прошли консультации экспертов-юристов, уполномоченных главами четырех стран. Темой обсуждения стали два вопроса: в первую очередь закон о выборах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также закон об особом статусе Донбасса. Задачей экспертов была очередная попытка сведения двух основных концепций этих законов воедино.

Пресс-службы Елисейского дворца после телефонного разговора президента Франции Франсуа Олланда с Петром Порошенко и представителем канцлера Германии Ангелы Меркель сообщила, что Олланд готов "в ближайшие дни принять участие в новой встрече в нормандском формате, которая должна дать решающий толчок в урегулировании кризиса".

По материалам: Интерфакс
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Тэги нормандский формат ФРГ Франция РФ Украина
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