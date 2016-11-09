У Порошенко проявили готовность работать с Трампом

Киев так или иначе будет продолжать укреплять отношения с Вашингтоном, заявил замглавы АП.

В Администрации президента заявили о готовности сотрудничать с любым президентом США facenews.ua

Украинская сторона будет продолжать строить отношения с США на самом высоком уровне, вне зависимости от того, как будет выглядеть администрация в Вашингтоне, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.

По его словам, Украина должна в любом случае продолжать работу по формированию глобальной проукраинской коалиции.

"Вопрос, который стоит перед Украиной - увеличивать украинскую коалицию, мировую коалицию, над которой работают президент, министр иностранных дел, парламентский комитет Верховной Рады, и увеличивать коалицию в поддержку Украины. И сегодня вопрос надо понимать, что в США существует много рычагов и противовесов, которые построены политической системой в США. Поэтому мы должны развивать наши отношения на том уровне, на котором мы уже много лет их строим... США - большая страна. У нас много друзей там. Я уверен, что мы найдем, как сотрудничать в будущем, несмотря на то, какой будет Администрация", - заявил он в комментарии для канала "112 Украина".

По словам Шимкива, если президентом США станет Дональд Трамп, украинская сторона готова работать с ним.

Напомним, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.

В ходе избирательной кампании, Трамп заявлял, что ему безразлично, вступит ли наша страна в НАТО, и настаивал, что война в Донбассе – это проблема Европы, а не США. Республиканец подчеркивал, что именно Германия должна заниматься решением российско-украинского конфликта.

Перед выборами, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер отмечал в комментарии для ZN.UA, что в случае победы Трампа на выборах, американская политика изменится не только в отношении Украины, но и в отношении Европы и союзников по НАТО.

А эксперт Atlantic Council Адриан Каратницкий в интервью ZN.UA сказал, что хотя президент США и имеет значительную власть в формировании внешней политики, это не означает, что он не контролируемый и может делать все, что заблагорассудится. В Конгрессе остаются "рейгановские ястребы" среди республиканцев. Вероятно они объединятся с демократами и будут сдерживать одиозного президента Трампа.