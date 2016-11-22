У Порошенко отрицают плохие отношения с новым президентом США

Замглавы АП полностью уверен, что разговор Порошенко с Трампом не был очередным розыгрышем пранкеров.

Украина активно налаживает контакты с людьми из будущей администрации Трампа Flickr/ Gage Skidmore

Президент Украины был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил новоизбранный президент США, заявил заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев.

В интервью "РБК-Украина" замглавы АП отбросил обвинения в том, что в ходе выборов в США Киев ориентировался только на демократов и не работал с кандидатом от республиканцев.

"В своей позиции Петр Алексеевич (Порошенко – ред.) неизменно сохранял лояльность и нейтральность в отношении кандидатов на президентских выборах в США. И глава нашего государства был одним из первых, кому Дональд Трамп решил позвонить. Этот звонок показывает, что наш посол в Вашингтоне, и наш МИД имеет хорошие контакты со всеми политическими силами внутри США", – подчеркнул Елисеев.

По его словам, сейчас Украина работает над налаживанием контактов с членами будущей администрации Трампа, а также с членами Конгресса и аналитиками, работающими с Трампом.

Елисеев также заявил, что на все "100 процентов" уверен, что президент Украины разговаривал именно с Трампом, а не с очередным пранкером.

Ранее эксперты Богдан Яременко и Олег Белоколос в своей статье для ZN.UA писали, что попытка украинской власти поддержать в борьбе за кресло президента США кандидата от демократов Хиллари Клинтон через обнародование информации о нелегальных выплатах Полу Манафорту поставила страну в сложное положение в отношениях с Вашингтоном после победы на выборах президента США Дональда Трампа.

Подробнее о победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США и приоритетах его политики на должности главы государства читайте в статье Богдана Яременко и Олега Белоколоса "Выборы президента США: как произошло невероятное, и чего ожидать Украине?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".