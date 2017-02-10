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У Онищенко заявили об отказе Германии выдавать его Украине

10 февраля в 20:19

В ГПУ факт подачи запроса отрицают, в НАБУ пока что не могут прокомментировать эту информацию.

Онищенко на коне
В НАБУ пока что не ознакомились с решением немецкого суда об экстрадиции Онищенко
equestrian.ru
Пресс-секретарь народного депутата Александра Онищенко, разыскиваемого по подозрению в совершении экономических преступлений и государственной измены,  Юлия Омельянюк заявила, что Германия отклонила запрос ГПУ о его экстрадиции.

"Немецкий суд счел обвинения против Онищенко необоснованными и в экстрадиции отказал. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, официально отказавшей в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", – сообщила адвокат "Украинской правде" в четверг, 10 февраля.

Пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган напомнила, что делом Онищенко занимается НАБУ, а также заявила, что ГПУ не направляла в Германию запросов об экстрадиции депутата.

В НАБУ сообщили о невозможности прокомментировать данное заявление пресс-службы  Онищенко.

"НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции. Документ на который ссылается Онищенко, мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию", – пояснили в ведомстве.

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Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко  государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение годаОнищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. 

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. 

Подробнее о работе НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также о деле Онищенко читайте в интервью с главой САП Назаром Холодницким в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA , Украинская правда ,
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Тэги Онищенко НАБУ экстрадиция ГПУ розыск суд
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