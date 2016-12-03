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У Онищенко есть четыре кейса записей с компроматом на Порошенко 7

3 декабря в 17:56

Согласно материалам Онищенко, люди из окружения Порошенко причастны к преступным схемам "Укргаздобычи".

Александр Онищенко
Первыми слушателями "записей Онищенко", вероятно, стали специалисты из Москвы, а не из Вашингтона
Спорт-Экспресс в Украине
Беглый украинский депутат Александр Онищенко, который ранее заявил о передаче "компромата на Порошенко" сначала американским, а затем и российским спецслужбам, располагает четырьмя кейсами записей с материалами, компрометирующими президента Украины и его окружение.

Как пишет в своей статье для ZN.UA Юлия Мостовая, ссылаясь на источники из ближайшего окружения Онищенко, у парламентария, в частности, есть записи, касающиеся скупки голосов депутатов Рады, борьбы Порошенко и его окружения за контроль над финансовыми потоками (в том числе – теневыми), а также попытки завладеть телеканалом "112 Украина".

"По данным источников ZN.UA из ближнего круга народного депутата, Онищенко располагает несколькими кейсами записей. В первом — покупка голосов под необходимые решения в зале парламента. Во втором — отжим потоков и долей в пользу бизнесмена Порошенко и Ко. В третьем — распределение теневых дивидендов с той же командой в сфере работы с "Укргаздобычей". Есть и четвертый кейс, записанный, правда, не new-Мельниченко, а людьми медиавладельца Виктора Зубрицкого, и касается он всего комплекса торгов людей Порошенко, приведенных на переговоры Александром Онищенко при попытке покупки (отжима) канала 112", – отметила она.

По словам Мостовой, те же источники утверждают, что первыми слушателями данных записей были отнюдь не американские правоохранители. Отмечается, что в день, когда Рада голосовала за лишение Онищенко депутатской неприкосновенности, сам он находился в Москве.

"Если бы в день голосования о снятии неприкосновенности и разрешения на арест Онищенко не бравировал своим нахождением в Москве, решение через зал бы не прошло. По крайней мере, не об аресте. Из Москвы в таком уязвимом положении и просто так, без "инвентаризационного номера", никто не улетает", – подчеркнул источник.

По его словам, один из украинских телеканалов еще в середине осени завершил работу над документальным фильмом по записям Онищенко, однако в эфир его так и не выпустили.

Как отмечает автор, обращение беглого депутата к спецслужбам США могло быть как его попыткой сохранить возможность свободно перемещаться по цивилизованному миру, так и операцией прикрытия.

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Накануне, 2 декабря, Народный депутат Александр Онищенко, который скрывается от украинского правосудия в Лондоне, передал российским властям записи, якобы сделанные им во время разговоров с президентом Петром Порошенко.

В эфире российского пропагандистского телеканала "Россия 1" Онищенко заявил, что президент Порошенко якобы совершал подкуп депутатов для принятия Верховной Радой необходимых решений.

"Деньги Порошенко передавал в Администрации президента, непосредственно этим занимался начальник его охраны. Ему только приносили отчеты: сколько депутатов, какие голосования, потом в комнате начальника охраны передавали эти сумки. Много было решений: назначение генпрокурора, снятие генпрокурора, назначение нового генпрокурора, снятие неугодного руководителя СБУ Валентина Наливайченко, судебная реформа", – заявил перед камерами беглый депутат.

Напомним, 1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения народным депутатом Александром Онищенко  государственной измены.

В этот же день Онищенко заявил о передаче США материалов, компрометирующих президента Украины Петра Порошенко и его окружение. По информации "Украинской правды", в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на наручные часы с диктофоном. Позже Онищенко также прислал СМИ копию своей американской визы.

Член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко успел покинуть территорию страны еще до того, как вопрос о лишении его неприкосновенности был вынесен в сессионный зал. В данный момент подозреваемый в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривень убытков депутат проживает в Лондоне. 

Подробнее о "записях Онищенко" и последствиях их передачи иностранным спецслужбам читайте в статье Юлии Мостовой "Ныряют все!" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Онищенко депутат Порошенко
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7 комментариев
  • Владимир Стадниченко Сегодня, 18:39 - Мистер Фикс есть ли у вас план? - Есть ли у меня план, ахахахаха да у меня четыре кейса плана!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ivan Boychuk Сегодня, 18:34 не дружат они с мозгами, вот в чем феномен. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Юрий Кузьменко Сегодня, 18:32 Та взагалі Україні потрібно відмовитися від посади Президента. Така форма правління не відповідає українському менталітету. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • FreewindKot Сегодня, 18:29 Четыре кейса! А один кейс это сколько флешек? А то у меня флешка спокойно вмещает полные собрания сочинений В.И. Ленина, 56 томов и еще всего А. Н. Толстого впридачу, Аведь какие писучие оба были. Там наверное и запись из клозета имеется, в четырёх то кейсах.Или он мужик не современный, все в блокнот записывал, как за Гитлером постоянно ходила стенографистка и все озвученное Адольфом фиксировалась, тогда конечно. Ходил следом иписал, ходил и писал. Говорил для истории, для потомков, обманул вражина, слил в ЦРУ. Очень смахивает на миллиарды налички вывезеннлй Януковичем на семи Камазах. Как вывозил видели, а как воровал не заметили. Или подельники, или идиоты. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • тол тол Сегодня, 18:09 Придурок. Ну сколько стоит твой компромат? Кому он нужен? Судьба твоего компромата даже более никчемна, чем судьба записей Мельниченко. Тот хоть немного монетизировал их. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • lox_ivan Сегодня, 18:06 Істоія, як кажуть , має властивічть повторюватись. Був Кучмогейт з плівками Мельниченка і вбивством журналіста Гонгадзе, тепер, очевидно , настав час Порошенкогейт з записами Онищенка через наручний годинник. Але для украінуів характерний ще один закон історії, яка вчить про те, що нікого нічому не вчить. Знову опитування в Украіні на тему, "За кого Ви зараз проголосували , якби були президенські вибори?"Це підтвердило.. На це питання першість в рейтингу тримають знову старі обличчя, які вже дасятки років при владі, прокрались і пробрехались:- ЮЛЯ, ПОРОШЕНКО, БОЙКО!!!. НЕВЖЕ МИ, УКРАІНЦІ ТАКІ ТУПОГОЛОВІ? ЧОМУ НЕМАЄ ТУТ ГРИЦЕНКА, СААКАШВІЛІ, СОСКІНА, ОГРИЗКА?
    тол тол Сегодня, 18:10
    Згоден. Це феномен, який потребує детального наукового вивчення. Не одна дисертація буде написана на цю тему. Я вже подумую, чи може якась таємна зброя діє на мізки українців? Мабуть так.
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