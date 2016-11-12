У НАПК нет необходимости срочно проверять все сто тысяч е-деклараций – Рябошапка

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Антикоррупционное ведомство должно оправдать ожидания общества и быстро отреагировать на самые вопиющие эпизоды незаконного обогащения.

В НАПК рассказали о сроках проверки электронных деклараций obozrevatel.com

Срок проверки электронной декларации чиновника и политика ограничен периодом его пребывания на службе, и еще тремя годами после его увольнения, сообщил член Нацагентства противодействия коррупции () Руслан Рябошапка в интервью для

По его словам, законодательная норма о проверке е-декларации в течение 90 дней была изъята, как нереалистичная.

"Честно говоря, у нас будет примерно около 150 тысяч деклараций за 2015 г., полную проверку которых мы должны сделать. Норму закона о проверке в течение 90 дней изъяли, это нереально, и теперь срок проверки — весь период пребывания чиновника или политика на службе, плюс три года после увольнения. То есть даже если мы не успеем проверить сейчас эту декларацию, ее можно будет проверить и после увольнения декларанта. Поэтому такой критической необходимости перелопатить сразу все сто тысяч — нет", – отметил представитель агентства.

При этом, Рябошапка признал, что сегодня НАПК должна оправдать ожидания общества, и отреагировать хотя бы на самые вопиющие случаи незаконного обогащения или подачи ложных данных, но технических возможностей для ведения эффективной проверки у агентства все еще нет.

"Технически сделать это силами людей очень трудно. Идея была в том, чтобы у нас был автоматизированный доступ ко всем базам данных, ко всем государственным реестрам, возможность получать информацию и в автоматизированном режиме ее обрабатывать. К сожалению, пока что два сверхважных модуля программного обеспечения у нас не работают, они так и остались без проверки и доступа к реестрам" - указал он.

Напомним, что в Украине завершился первый этап е-декларирования. По состоянию на 24:00 30 октября в реестре насчитывалось 103 268 ежегодных деклараций за 2015 год .

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Подробнее о готовности НАПК к осуществлению проверки 150 тысяч электронных деклараций чиновников читайте в интервью Валентины Самар с Русланом Рябошапкой, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".