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У НАПК нет необходимости срочно проверять все сто тысяч е-деклараций – Рябошапка

12 ноября в 11:32

Антикоррупционное ведомство должно оправдать ожидания общества и быстро отреагировать на самые вопиющие эпизоды незаконного обогащения. 

Е-декларация
В НАПК рассказали о сроках проверки электронных деклараций
obozrevatel.com
Срок проверки электронной декларации чиновника и политика ограничен периодом его пребывания на службе, и еще тремя годами после его увольнения, сообщил член Нацагентства противодействия коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка в интервью для ZN.UA.

По его словам, законодательная норма о проверке е-декларации в течение 90 дней была изъята, как нереалистичная.

"Честно говоря, у нас будет примерно около 150 тысяч деклараций за 2015 г., полную проверку которых мы должны сделать. Норму закона о проверке в течение 90 дней изъяли, это нереально, и теперь срок проверки — весь период пребывания чиновника или политика на службе, плюс три года после увольнения. То есть даже если мы не успеем проверить сейчас эту декларацию, ее можно будет проверить и после увольнения декларанта. Поэтому такой критической необходимости перелопатить сразу все сто тысяч — нет", – отметил представитель агентства.

При этом, Рябошапка признал, что сегодня НАПК должна оправдать ожидания общества, и отреагировать хотя бы на самые вопиющие случаи незаконного обогащения или подачи ложных данных, но технических возможностей для ведения эффективной проверки у агентства все еще нет.

"Технически сделать это силами людей очень трудно. Идея была в том, чтобы у нас был автоматизированный доступ ко всем базам данных, ко всем государственным реестрам, возможность получать информацию и в автоматизированном режиме ее обрабатывать. К сожалению, пока что два сверхважных модуля программного обеспечения у нас не работают, они так и остались без проверки и доступа к реестрам" - указал он.  

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Напомним, что в Украине завершился первый этап е-декларирования. По состоянию на 24:00 30 октября в реестре насчитывалось 103 268 ежегодных деклараций за 2015 год .

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

Подробнее о готовности НАПК к осуществлению проверки 150 тысяч электронных деклараций чиновников читайте в интервью Валентины Самар с Русланом Рябошапкой, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги проверка декларация агентство
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3 комментария
  • валерий еременко Сегодня, 12:02 И действительно,зачем проверять эти декларации!!!! Предлагаю издать указ.Украл на миллион наградить орденом и почётным званием Заслуженный вор Украины,на 100 миллионов-Народный вор,а за миллиард давать Героя Украины!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Buffe Buffe Сегодня, 11:50 Привет, предлагаю расслабится от новостей и посмотреть: Крутое АвтоШоу Hot Wheels. Италия. 1 часть, такого не кто не видел, просто круто, смотреть по ссылке в ютубе: https://youtu.be/C9sEWrboEXA Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Ivan Korchinsky Сегодня, 11:47 Знову все спустять на гальмах! Навіщо клептомана, мародерам і баригам рубати гиляку на якій сидять всі держиморді виродки! Ответить Цитировать Пожаловаться
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