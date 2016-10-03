У молодых демократически ориентированных партий пока нет шансов пройти в Раду – Гриценко

Шанс попасть в новый парламент появится у молодых партий при условии их объединения.

Гриценко не предвидит выборов до весны

"Я не вижу качественно иного будущего с нынешними политическими силами, которые сформировали парламент, правительство и - соответственно - поддерживают работу Президента. Обещанные 62 реформы провалены. Обещали "Жить по-новому", а приходится выживать. Поэтому только новое качество, новая мораль может что-то изменить. Новое - не обязательно молодые. Мы видим молодых депутатов вроде Сергея Березенко, Олеся Довгого, но качества нет. Сейчас главный вопрос в том, состоится становления этих (молодых демократических) сил и их объединения если не в одну партию, то хотя бы в одну команду, которая согласована, одной программной основой пойдет на выборы. Хотя до весны я лично выборов не предвижу", - считает политик.

На вопрос журналиста о том, не скомпрометированы ли молодые силы, в частности, речь идет и о партии, к которой принадлежит Сергей Лещенко и Светлана Залищук, Гриценко ответил: "Главная проблема не в этом, а в том, что представители различных демократических сил не нашли между собой взаимопонимание. Они начали с хорошего объединительного процесса - позиционировали себя как еврооптимисты, антикоррупционеры, объединялись в парламенте, совместно определяли повестку дня, везде ездили вместе, в том числе, за границу, совместно голосовали. Но даже на этапе формирования одной партии - еще далеко на берегу - они разошлись на две ( "Демальянса" и "Волну" Сакварелидзе-Касько, по факту - Саакашвили)".

Гриценко также отметил, что его партия два назад приняла решение - оценив политический спектр - с кем можно было бы объединиться. И это, прежде всего, - "Демальянса" и "Сила людей". Первая такая попытка объединиться была сделана на парламентских выборах 2014 года неудачно. "Во время местных выборов (в октябре 2015-го – ред.) мы снова предлагали идти вместе, даже были готовы объединиться в одну партию, но и "СЛ", и Демальянса решили попробовать свои силы самостоятельно. Моя оценка по этому поводу: я не вижу в этих партиях, где объединились журналисты, люди без политического опыта и опыта партийного строительства, перспективы самостоятельного прохода в парламент. Их хорошо знают в фейсбуке, но фейсбук - будем откровенны - голосует мало. В конце концов, они увидят свой рейтинг и искать перспективы объединения", - убежден глава партии "Гражданская позиция".