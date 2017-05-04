У Ляшко заявили о лишении гражданства не только Артеменко, но и Боровика

Депутат-"радикал" Линько опубликовал фотокопию соответствующего документа.

Боровик считает считает безосновательным и незаконным вероятное решение о лишении его украинского гражданства

Член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько утверждает, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства народного депутатаи еще четырех человек. Среди них – депутат Одесского горсовета и близкий соратник Михеила Саакашвили

В подтверждении своих слов Линько в четверг, 4 мая, опубликовал на своей странице фотокопию соответствующего документа, датированного 29 апреля. Подпись президента на документе не видна.

Кроме Артеменко и Боровика в списке также фигурируют Денис Новгородский, Лилия Юзич и Оксана Нусс.

Сам Боровик в комментарии "Украинской правде" заявил, что считает безосновательным и незаконным вероятное решение о прекращении украинского гражданства.

"Украинские органы ко мне не обращались, и вопрос моего гражданства никто, кроме немецкого правительства, со мной не обсуждал. Причин для лишения меня украинского гражданства нет - после предоставления мне украинского гражданства я второе гражданство не принимал и на службе у иностранных стран не был. Поэтому если президент действительно что-то подписал, это неконституционно", – подчеркнул Боровик.

Он также сообщил, что с июня прошлого года находится за границей и пока что не намерен возвращаться в Украину из-за опасений уголовного преследования по политическим мотивам.

"В июне прошлого года когда я был в командировке в Европе, мне сообщили, что СБУ готовит провокацию в одесском аэропорту - какие-то обвинения и подписку о невыезде. Тогда я решил в Украину не возвращаться", – пояснил Боровик.

Напомним, 7 мая глава парламентской партии "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Артеменко. В то же время, член комиссии при президенте по вопросам гражданства Валерий Пацкан сообщил, что вопрос Артеменко комиссией еще не рассматривался.