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У Луценко указали на политическую составляющую в снятии Януковича с розыска Интерпола

4 мая в 22:24

На решения Интерпола может влиять то, что его возглавили представители России и Китая.

Виктор Янукович
Из базы Интерпола удалили красную карточку на Януковича
В прекращении Интерполом международного розыска экс-президента Украины Виктора Януковича есть политическая составляющая, заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Замглавы ГПУ напомнил, что недавно руководство Интерпола подверглось жесткой критике со стороны ПАСЕ. В частности, речь шла о необоснованном увеличении количества красных карточек и попытках некоторых представителей Интерпола злоупотреблять его возможностями.

"Мы столкнулись с банальной ситуацией, когда организация пытается казаться святее Папы Римского", – заявил Енин в эфире "5 канала" в четверг, 4 мая.

Прокурор добавил, что занятие руководящих мест в Интерполе представителями России и Китая также могло повлиять на принятие решения о снятии с розыска Януковича и ряда представителей его режима.

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Напомним, 3 мая стало известно, что информация об экс-президенте Викторе Януковиче и его сыне Александре была удалена из базы данных Интерпола. Таким образом, международный розыск Януковича был отменен.

Кроме того, Интерпол снял с розыска бывшего министра энергетики Эдуарда Ставицкого, экс-главу Администрации президента Сергея Клюева, а также отказался объявлять в международный розыск народного депутата Александра Онищенко.

В Генпрокуратуре пояснили действия Интерпола несовершенством украинского уголовно-процессуального законодательства и пообещали обжаловать отмену розыска Януковича.

По материалам: 5 канал
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Тэги Янукович розыск Интерпол госизмена суд
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