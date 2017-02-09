Туск выступил за продление санкций против России

Президент Евросовета встретился с украинским премьером в Брюсселе.

Туск положительно оценил украинские реформы © European Council

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Европейского Советаво время встречи в Брюсселе в четверг, 9 февраля, обсудили безвизовый режим, ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, а также ситуацию в Донбассе.

В ходе переговоров Туск высказался о необходимости продления санкций против России до прекращения вооруженной агрессии против Украины. Гройсман поблагодарил президента Евросовета за эту позицию, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Санкции являются наказанием, а снятие санкций - вознаграждение за отказ от агрессии и готовность придерживаться общепринятых норм международного права, суверенитета, территориальной целостности независимых государств и демократических ценностей", – отметил украинский премьер.

Туск выразил обеспокоенность в связи с недавним обострением ситуации в районе Авдеевки, а также дал высокую оценку действиям правительства по обеспечению жизнедеятельности и восстановления нормальной жизни города.

Гройсман в очередной раз напомнил, что Украина выполнила все рекомендации Евросоюза для визовой либерализации. Туск, в свою очередь, положительно оценил результаты украинских реформ.

Напомним, в декабре прошлого года лидеры Европейского Союза договорились продлить санкции против России еще на шесть месяцев. Предложения Польши и Великобритании об усилении и продлении санкций на год были отклонены.

Санкции, введенные ЕС в 2014 году ответ на аннексию Крыма и вооруженную агрессию РФ в Донбассе, предусматривают сокращение сотрудничества с Россией в сфере финансов, обороны и энергетики.