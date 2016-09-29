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Туск рассчитывает на продление Евросоюзом в декабре санкций против РФ

29 сентября в 09:42

Позиция ЕС должна быть последовательной.

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Туск рассчитывает на продление санкций против РФ
Flickr/European Parliament

Европейский Союз в очередной раз продлит санкции против России в конце текущего 2016 года, рассчитывает председатель Совета ЕС Дональд Туск.

"Надеюсь, в декабре мы в Европейском Совете сможем продлить нашу последовательную политику, которая касается введения и продления санкций", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг, 29 сентября.

Туск отметил, что данный вопрос непростой, но ЕС должен быть последовательным.

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Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюза становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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