Туск рассчитывает на продление Евросоюзом в декабре санкций против РФ

Позиция ЕС должна быть последовательной.

Туск рассчитывает на продление санкций против РФ Flickr/European Parliament

Европейский Союз в очередной раз продлит санкции против России в конце текущего 2016 года, рассчитывает председатель Совета ЕС Дональд Туск.

"Надеюсь, в декабре мы в Европейском Совете сможем продлить нашу последовательную политику, которая касается введения и продления санкций", - сказал он в ходе встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом в Киеве в четверг, 29 сентября.

Туск отметил, что данный вопрос непростой, но ЕС должен быть последовательным.

Ранее западные СМИ писали о том, что Евросоюза становится все труднее продлевать санкции против Москвы. В связи с этим на саммите в октябре лидеры ЕС обсудят возможность улучшения отношения с РФ, но таким образом, чтобы сохранить при этом режим антироссийских санкции.

Не секрет, что в ЕС есть пять стран, которые скептически относятся к вопросу продления санкций. Так, Италия, Греция, Кипр, Словакия и Венгрия почти открыто стремятся вернуться к ведению бизнеса с РФ.

В то же время обозреватели отмечают, что недавно опубликованный отчет комиссии о причинах катастрофы MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ.