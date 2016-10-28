Туск подтвердил выполнение Украиной всех требований по либерализации визового режима

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Для предоставления Украине безвизового режима в ЕС должны завершить определенные внутренние процедуры, заявил глава Евросовета.

Туск поговорил с Порошенко о безвизовом режиме Сайт президента Украины

Председатель Европейского Совета Дональд Туск подтвердил, что Украина выполнила все необходимые критерии для введения безвизового режима.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, соответствующее заявление глава Евросовета сделал в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко.

По словам Туска, сейчас ЕС должен завершить определенные внутренние процедуры, чтобы предоставить украинцам право въезда на территорию ЕС без виз.

Президент Украины и глава Евросовета также обменялись мыслями по поводу ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. В ходе разговора, Дональд Туск выразил полную поддержку Киева, и подчеркнул, что Соглашение должно вступить в силу.

Ранее стало известно, что французская и бельгийская стороны имеют вопросы по поводу неполного выполнения Киевом требований по либерализации визового режима с Евросоюзом в части борьбы с коррупцией в Украине.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом.