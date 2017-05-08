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Турчинов в День памяти и примирения назвал войну в Донбассе "Отечественной"

8 мая в 12:09

По его мнению, параллель между событиями 30-х годов прошлого века и сегодняшним днем очевидна.

Турчинов Корд
Турчинов в День памяти и примирения призвал не задабривать агрессоров.
Сайт СНБО
Украина чтит память всех, кто погиб во времена Второй мировой войны, "защищая ее от фашизма и сталинизма".

Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения.

При этом он провел параллель между современностью и событиями в Европе в 30-х годах, с которых началась Вторая мировая война.

"Поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примиренияПраздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.

По материалам: УНИАН
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Тэги война Турчинов Украина примирения Европа
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1 комментарий
  • Tata Kandiba Сегодня, 12:35 ...так дійсно,схожі події...Зважаючи на те,що вже відомо в про так звану війну на Донбасі...про так званого "агресора"...зовнішнього... А насправді-як пілотний проект самої діючої злочинної влади(влад) попереднико- послідовників всіх часів і всіх народів...Про що вже говорилось неодноразово...Як і велика вітчизняна.... якщо геть коротко.... Ответить Цитировать Пожаловаться
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