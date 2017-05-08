Турчинов в День памяти и примирения назвал войну в Донбассе "Отечественной"

По его мнению, параллель между событиями 30-х годов прошлого века и сегодняшним днем очевидна.

Турчинов в День памяти и примирения призвал не задабривать агрессоров. Сайт СНБО

Украина чтит память всех, кто погиб во времена Второй мировой войны, "защищая ее от фашизма и сталинизма".

Об этом говорится в обращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения.

При этом он провел параллель между современностью и событиями в Европе в 30-х годах, с которых началась Вторая мировая война.

"Поведение и мотивация агрессоров во все времена одинакова. Умиротворить его невозможно, и цивилизованный мир должен решить - ждать следующего шага агрессора или остановить его. На этот вопрос мы давно дали себе ответ. Эта война для нас стала Отечественной, потому что мы защищаем свою Родину, свою Украину", - подчеркнул Турчинов.

Напомним, что сегодня в Украине отмечают День памяти и примирения. Праздник отмечается в день капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Дни памяти и примирения, которые проводятся 8 и 9 мая были провозглашены резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны.