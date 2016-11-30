Турчинов настаивает на визовом режиме с Россией

Украина должна контролировать любое перемещение через границу со страной-агрессором, уверен Турчинов. Визы – это один из инструментов контроля.

Турчинов: Линия разграничения с Россией в любой момент может превратиться в линию фронта Facebook/РНБО України. Оперативний штаб.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов настаивает на введении визового режима с Россией по соображениям безопасности.

"Безвизовый режим у нас должен быть с Европой, а визовый режим, без всяких исключений – с Россией", - сказал он интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Турчинов выразил сожаление, что МИД Украины пока не поддерживает эту позицию. "Они апеллируют к защите интересов наших граждан. У нас действительно много гастарбайтеров в России. Да, может быть не из-за самых лучших жизненных обстоятельств они вынуждены были туда выехать. Но, я хочу сказать очевидную вещь: у нас идет война с Россией. И мы жестко должны контролировать любое перемещение через украинско-российскую границу", - считает он.

По словам секретаря СНБО, спецслужбы России активно работают со всеми группами украинских граждан на их территории. "И если для них человек представляет интерес, они начинают вербовочную работу. Если он имеет мужество отказаться, его просто бросают за решетку, рассказывая, что он преступник или диверсант ГУР МО Украины. Я думаю, что именно такая провокация была предпринята против украинского журналиста Сущенко и многих других", - отметил Тучинов.

Он добавил, что очень много российской агентуры работает против Украины, имея право свободно перемещаться через границу. "Сегодня наши страны разделяет не граница, а линия разграничения с агрессором, которую они в любой момент могут превратить в линию фронта. Поэтому мы должны жестко контролировать любое пересечение границы. И визы – это один из инструментов контроля. Нужна не только виза, но и четкие правила пересечения украино-российской границы с фиксацией и проверкой всех, кто ее пересекает", - сказал секретарь СНБО.

В начале декабря 2015 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов предлагал ввести визовый режим с Россией с 2016 года. "Еще в 2014 году СНБО принял решение о введении визового режима с РФ и поручил Кабинету министров реализовать эту задачу. Уже первый этап этой задачи реализован. Вы знаете, на территорию Украины гражданин России может попасть только по заграничному паспорту. Но я убежден, в новом году мы должны ввести реальный и достаточно жесткий визовый контроль, визовый режим с РФ", - сказал он.

По данным опроса КМИС, в сентябре 2016 года половина украинцев (49%) считали, что с Россией должны быть отношения с закрытыми границами, визами, таможнями.