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Три министра выразили готовность взять Мартыненко на поруки

21 апреля в 18:32

В Соломенский суд приехали главы МОН, Мининфраструктуры и Минмолодспорта.

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Министра Гриневич сопровождает Пинзеник Фото Евгений Будерацкий / Facebook

Министр образования и науки Лилия Гриневич, министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян прибыли к Соломенскому суду Киева, где будет рассматриватся вопрос об избрании меры пресечения экс-народному депутату Николаю Мартыненко.

Как сообщил журналист Евгений Будерацкий на своей странице в Facebook 21 апреля, министры выразили готовность взять подозреваемого в расхищении 17 миллиардов долларов ГП "ВостГОК" политика на поруки.

По словам Омеляна, это решение было принято во время общения в партийном чате.

Омелян, Гриневич и Жданов попали в правительство по квоте "Народного фронта", членом парламентской фракции которого до декабря 2015 года был Мартыненко.

Кроме министров возле здания суда находятся народные депутаты, в том числе председатель регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.

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Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

САП  будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Мартыненко НАБУ ВостГОК коррупция суд САП арест
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