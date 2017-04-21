Три министра выразили готовность взять Мартыненко на поруки

В Соломенский суд приехали главы МОН, Мининфраструктуры и Минмолодспорта.
Министр образования и науки Лилия Гриневич, министр по делам молодежи и спорта Игорь Жданов, а также министр инфраструктуры Владимир Омелян прибыли к Соломенскому суду Киева, где будет рассматриватся вопрос об избрании меры пресечения экс-народному депутату Николаю Мартыненко.
Как сообщил журналист Евгений Будерацкий на своей странице в Facebook 21 апреля, министры выразили готовность взять подозреваемого в расхищении 17 миллиардов долларов ГП "ВостГОК" политика на поруки.
По словам Омеляна, это решение было принято во время общения в партийном чате.
Омелян, Гриневич и Жданов попали в правительство по квоте "Народного фронта", членом парламентской фракции которого до декабря 2015 года был Мартыненко.
Кроме министров возле здания суда находятся народные депутаты, в том числе председатель регламентного комитета Верховной Рады Павел Пинзеник.
Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".
САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.ZN.UA