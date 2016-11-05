Трепак назвал две причины "удара" прокуратуры по Рябошапке из НАПК

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По мнению Трепака, Рябошапка стал первой "симптоматичной" жертвой е-декларирования.

По Рябошапке ударили не случайно, уверен Трепак НАПК / Facebook

Президент пытается взять под свой контроль специальные антикоррупционные органы, и в связи с этим член НАПК Руслан Рябошапка, по факту якобы незаконного обогащения которого прокуратура начала уголовное производство, стал первой "симптоматичной" жертвой е-декларирования.Об этом пишет в своей статье для ZN.UA экс-заместитель главы СБУ Виктор Трепак."Мне уже неоднократно приходилось говорить о попытках президента установить полный контроль над антикоррупционной сферой. Сейчас будет очередная попытка поставить под него контроль специальные антикоррупционные органы. В связи с этим симптоматично, что первой жертвой е-декларирования стал член НАПК Р.Рябошапка, по факту якобы незаконного обогащения которого прокуратура начала уголовное производство. При том, что это не компетенция прокуратуры, и этот факт уже проверяло НАБУ", - пишет Трепак.По его мнению, по Рябошапке ударили не случайно, учитывая его особую позицию в НАПК, которую он высказывал публично."Ударом могут пытаться достичь нескольких взаимосвязанных целей. Во-первых, наказать его за занятую позицию и выбить из участия в работе НАПК, что позволит легче взять под контроль НАПК, становящееся сверхмощным органом в сфере противодействия коррупции. Во-вторых, показать всем несогласным с генеральной политической линией их непривлекательную перспективу. Иначе говоря, это способ принуждения к политической лояльности и продолжение практики преследования непокорных", - говорится в статье.

Напомним, Виктор Трепак ушел с поста главы управления "К" СБУ в связи с несогласием с методами тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина. Позже он окончательно покинул ряды СБУ. Именно Трепак передал в НАБУ львиную долю материалов т. н. "черной бухгалтерии" Партии регионов – на 2 млрд долларов.

Подробнее о последствиях е-декларирования читайте в статье Виктора Трепака "Е-сокрытие и е-облава" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".