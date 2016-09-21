Трехсторонняя группа по Донбассу подписала соглашение о разведении сторон конфликта

Документ создает условия для полного прекращения огня в Донбассе.
Как отметила Олифер, украинская сторона подписала решение, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений.
"Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм", – написала она в Facebook.
Отмечается, что разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.
Как подчеркнула Олифер, при подготовке документа украинская сторона полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения. В тексте документа указывается, что он принимается в продолжение Минского протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года, а также в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.
"От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ – Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов", – заключила она.
Напомним, 7 сентября участники переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы не смогли достигнуть договоренности об отведении сил от линии разграничения, однако констатировали существенное сокращение огня.
Позже, 14 сентября, вопрос разведения сторон конфликта в Донбассе обсудили министры иностранных дел Украины, Германии и Франции.ZN.UA