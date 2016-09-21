Трехсторонняя группа по Донбассу подписала соглашение о разведении сторон конфликта

Документ создает условия для полного прекращения огня в Донбассе.

Кучма, Грызлов и Сайдик подписали в Минске решение об отводе сторон от линии разграничения в Донбассе РИА Новости

В ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины 21 сентября подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков на линии разграничения в Донбассе, сообщила пресс-секретарь участника переговоров, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Как отметила Олифер, украинская сторона подписала решение, чтобы обеспечить выполнение Минских соглашений.

"Документ предполагает деэскалацию в районе линии соприкосновения и фактически создает условия, в которых стрелковое оружие не может использоваться для обстрелов. В то же время, рамочное решение предусматривает полное выполнение предыдущих договоренностей Трехсторонней контактной группы об отведении с линии соприкосновения орудий калибром менее 100 мм", – написала она в Facebook.

Отмечается, что разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Как подчеркнула Олифер, при подготовке документа украинская сторона полностью исключила попытки вольного толкования параметров и статуса линии разграничения. В тексте документа указывается, что он принимается в продолжение Минского протокола от 5 сентября 2014 года, меморандума от 19 сентября 2014 года, а также в поддержку комплекса мер по выполнению Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

"От Украины рамочное решение подписал Леонид Кучма, от ОБСЕ – Мартин Сайдик, от России - Борис Грызлов", – заключила она.

Напомним, 7 сентября участники переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы не смогли достигнуть договоренности об отведении сил от линии разграничения, однако констатировали существенное сокращение огня.

Позже, 14 сентября, вопрос разведения сторон конфликта в Донбассе обсудили министры иностранных дел Украины, Германии и Франции.