Transparency International призвал НАПК ускорить подготовку документов для проверки деклараций

Международная организация призывает как можно скорей начать проверку деклараций чиновников и депутатов.

Transparency International за ускорение проверки деклараций

Transparency International призывает Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) и Министерство юстиции поскорее разработать и принять документы, необходимые для старта проверки деклараций чиновников и мониторинга их образа жизни, сообщается на сайте организации.

"Недавно Минюст отказал НАПК в государственной регистрации документов, призванных регулировать проверку деклараций и стиля жизни э-декларантов. Речь идет о порядке проведения контроля и полной проверки деклараций и осуществление мониторинга образа жизни должностных лиц. Регистрация этих нормативно-правовых актов является необходимым условием для старта НАПК полных проверок деклараций и мониторинга образа жизни топ-чиновников. К сожалению, Минюст признал представленные документы некачественными", - отмечается на сайте Transparency International.

По мнению международной структуры, новые утвержденные Национальным агентством порядки должны соответствовать действующему законодательству и согласовываться с ранее принятыми актами НАПК и принципами его функционирования.

В частности, должен быть установлен механизм проверки достоверности информации из открытых источников, усовершенствован понятийный аппарат, определены содержание и границы предметов полной проверки и мониторинга образа жизни. Также должны устанавливаться требования к заключению по результатам такой проверки.

"Transparency International Украина" призывает все заинтересованные стороны приложить максимум усилий к тому, чтобы новые порядки устанавливали четкое регулирование механизмов контроля и полной проверки деклараций и мониторинга образа жизни, а нарушители не смогли избежать привлечения к ответственности", - сообщается на сайте организации.

Ранее Министерство юстиции не согласовало разработанный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции порядок проверки электронных деклараций из-за выявленных в нем нарушений.

"Мы направили в НАПК пояснения на 11 страницах с перечнем нарушений, который содержатся в предложенном НАПК порядке проверки деклараций", – сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook вечером в четверг, 24 ноября.

В Минюсте, в частности, обратили внимание на то, что в порядке не указаны сроки начала проверок, их длительность, отсутствуют требования к содержанию выводов по результатам проверки, а также требования достоверности к информации и источникам ее получения.